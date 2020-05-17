工聯會調查：七成港青受疫情影響生計　倡政府應加強零散工保障

工聯會青年事務委員會今(17日)公布問卷調查，近七成受訪香港青年表示受疫情影響生計，工聯會青委建議政府應加強零散工保障、增設培訓課程、創造更多職位、改善展翅青見計劃及提供生活補貼。

工聯會青委常務副主任陳潤枝指，2020年1至3月的整體失業率為4.2%，當中20至24歲青年失業率是9.8%，25至29歲青年失業率是5.1%，兩個年齡組別失業嚴重程度均高於整體。（羅君豪攝）

工聯會及工聯會青委於四月進行「疫下青年狀況調查」，以問卷形式訪問1335名18至40歲在職青年。結果顯示，近七成18至40歲受訪青年對就業前景感悲觀，如工作量及收入減少。過半數受訪者因疫情而減薪、凍薪、無薪，甚至失業，當中超過47.3%受訪者減薪幅度超過25%。逾35%受訪者認為自己要面對生活困難的情況將持續四至六個月。

工聯會青委常務副主任陳潤枝指，根據政府統計數字，2020年1至3月的整體失業率為4.2%，當中20至24歲青年失業率是9.8%，25至29歲青年失業率是5.1%，兩個年齡組別失業嚴重程度均高於整體。

江同學指，很多求職者願意肯減人工，僱主寧願聘請有經驗的求職者，令畢業生找工作難上加難。（羅君豪攝）

調查反映，約15%的受訪者主要從事兼職及零散化工種，即使政府推出的第二輪防疫抗疫基金擴大了受惠人範圍，仍未能覆蓋零散工。

應屆畢業生江同學表示，自己因受到社會事件及新冠肺炎疫情的影響擔心畢業後會影響生計，早在去年12月份提早給職但成果未如理想，「連招聘廣告都冇，投簡歷都投唔到幾多。」他指很多求職者願意肯減人工，僱主寧願聘請有經驗的求職者，令畢業生找工作難上加難。

郭偉强建議政府延伸資助範圍，支援失業及零散工青年，增設零散化行業的醫保，並參考飲食及建造行業強積金計劃專門設立一個零散化行業強積金計劃。（羅君豪攝）

工聯會立法會議員郭偉强建議政府延伸資助範圍，支援失業及零散工青年，增設零散化行業的醫保，並參考飲食及建造行業強積金計劃專門設立一個零散化行業強積金計劃。

另外又希望僱員再培訓局為近期失業、開工不足的人士提供的「愛增值」計劃津貼加額至上限9000元，並增加現時流行行業的培訓，如物流速遞、網上銷售、遙距辦公、關鍵意見領袖KOL等。

其餘政策包括開創更多政府職位、提供增大灣區創業就業支援，擴闊展翅青見計劃參加者年齡及學歷限制，以及參考澳門《消費補貼計劃》向每名合資格居民發放一張固定金額的電子消費卡。