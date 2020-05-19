監警會報告｜陳錦榮：警制服示威者後拖行　或與武力指引有出入

監警會上周五（15日）發表有關反修例事件的報告，然而內容被質疑信納警方一面之詞，爭議並未平息。監警會專案組督導委員會成員陳錦榮在商台節目表示，在審視片段過程中，的確見到警察捉到目標人物後，繼續將其在地上拖行的情況，有可能與警方武力指引有出入。不過他重申，監警會沒有調查權，市民只能向投訴警察課投訴。 被問到監警會沒有調查權，是否影響報告對於查找「真相」的能力，陳錦榮多次拒答，但承認如果有調查權，得到的資料會更多。

陳錦榮。（資料圖片/「城市論壇 香港電台」fb專頁截圖）

澄清7.21非所有999致電者皆屬「刻意癱瘓」

陳錦榮表示，報告認為認為警察武力合乎國際標準，但當然會有改善空間，例如指引可更加清晰透明。他強調，報告是審視大場景，以整體場面為基本。主持人問到，警方武力指引表明當完成武力目的後，應停止使用武力，但在過去多場示威中，經常有片段顯示警察制服被捕人後仍然繼續使用武力，引起一般市民反感，監警會是否見到這情況。

陳錦榮指，個別有這種情況，例如去年8月11日的示威中，會見到警察在銅鑼灣捉到一個人後，於地下繼續拖行對方，但他重申，專題報告不會個別看個別做事問題，如認為警察個別行為不當，只能向投訴警察課投訴。

主持人再問，這種情況多不多，陳錦榮指「印象中」警方捉人後，主要是將人按在地上，以膝蓋壓對方的手，鎖上手銬，至於繼續用警棍打對方的情況，陳錦榮稱沒有看到。

至於報告提到7.21當晚，999報案中心收到二萬多個來電，報告指是「干擾警方控制台系統」，陳錦榮澄清並非指所有致電的人都是刻意干擾，但這是客觀結果。他同意，可能有相當一部分致電者，只是因為眼見元朗發生嚴重事件，而警察還未到場制止，才不斷致電999。

監警會5月15日發表報告。（羅君豪攝）

承認無調查權 影響資料來源

目前社會對監警會報告的另一個爭議，在於監警會沒有調查權，在很多事件的「查找真相」工作被指嚴重不足，例如7.21事件中被白衣人打傷的立法會議員林卓廷，監警會沒有主動邀請他提供資料，監警會亦以無調查權作解釋理由。

主持人多次問到，監警會沒有調查權，是否代表報告並不能找到公眾期望看到、足夠全面的真相。陳錦榮多次拒絕正面回答，他表示監警會無調查權是事實，又同意如果有調查權，會再多一個資料來源，個別內容或有機會得到不同的結論。他引述監警會主席梁定邦指，現時監警會條例已運作逾10年，在社會理性討論的前提下，或可予以改進。