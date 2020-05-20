六四31｜六四集會受「疫襲」　李卓人企硬悼念：警察掃場？掃囉

政府昨日（19日）公布，俗稱「限聚令」的限制8人以上社交接觸措施，將延長至6月4日晚上。由於支聯會每年6月4日都會風雨不改，於維園舉辦「六四」悼念晚會，今年會否在疫情下首度「斷纜」，備受關注。 支聯會主席李卓人接受《香港01》記者訪問時指出，今年無論如何都會堅持舉行六四悼念集會，如果不能在維園集中舉行，將會「遍地開花」，在全港多區舉行。他又指，無法預計警察會否強硬介入，但不可能因為這樣而退縮：「你（警察）要掃場？掃囉。」

預計悼念人數增多 惟統計困難

李卓人指出，以社會氣氛而言，今年總體願意參與悼念六四的市民，肯定比去年更多，「正常情況之下，我相信一定會多人」，因為反修例事件觸發市民的政治意識，大家為了政治議題，一定會站出來。他指，唯一對集會最不利的，就是疫情的影響，當然即使成功舉辦，也會要求參加者站得疏一點。

既然限聚令延長，警方極大機會不批准六四集會。李卓人較早前提到，對「Plan B」已有一定想法，支聯會副主席何俊仁曾透露，可能會將活動「遍地開花」，即在各區分別進行，「四周圍都係蠟燭、都係人」。

「不會執著於人數」

李卓人談到有關「遍地開花」的想法：「如果你（警方）不讓我集中一個點，我就唯有遍地開花，這個無可避免。又多人，又同時一起悼念，只有這個方法。當然，畫面上會沒那麼壯觀，不像在維園。」

關於人數統計問題，雖然李卓人認為今年總體參與悼念人數會多，但承認如果遍地開花，會難以統計人數。不過他指：「其實這也不要緊，我們不會執著於人數，最重要是大家（悼念六四）的情感仍在。手機燭光也好，用我們的義工派的燭光也好。」

「要掃場？掃囉」

如果集會遭警方反對，市民堅持上街悼念，會否引來警察「掃場」，甚至演變成另一場鎮壓？李卓人指：「當然，這個機會（警察掃場）是有的。不過香港人好醒，你掃場？掃囉。根本大家對於警方無理滋擾集會已經習慣了，我相信大家的智慧都在，你掃得幾多？」

李卓人又指，如果警察堅持介入並鎮壓六四悼念活動，非他控制範圍內，往後警方亦可能會再以組織非法集結為名拘捕他和其他支聯會人士，但自己一定不會退縮，「堅持燭光，堅持悼念。警方如何對付我們，我們控制不到，但我們會呼籲市民和我們一起堅持，並同時好好保護自己」。