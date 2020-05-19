六四31周年｜李卓人：支聯會或以「遍地開花」形式舉行晚會

行政長官林鄭月娥今日（19日）宣布，限聚令將延長至6月4日，多人關注支聯會每年舉辦的六四燭光晚會會否取消。支聯會主席李卓人，今日出席灣仔區議會時表示，已經多次要求與康文署及警方商議有關事宜，惟康文署指現時未有指示，警方亦未發出晚會的不反對通知書。 李卓人強調，無論康文署或警方的決定是甚麼，支聯會都會繼續進入維園內燃點燭光，而悼念晚會或會考慮改以「遍地開花」形式進行。

李卓人出席灣仔區議會時發言指，申請六四燭光晚會場地時，康文署以「未有指引」為由，沒有處理其申請，警方亦未與支聯會進行討論及協商，亦未發出不反對通知書，批評是借疫情為藉口，打壓港人集會自由。李卓人不同意林鄭月娥今早聲稱，延長限聚令至6月4日非帶有政治考量的說法，反問現時香港已逐步復課及批准宗教聚會，只拒絕六四集會不是政治考量是甚麼？

灣仔區議員梁柏堅在門外以大聲公呼叫民政專員陳天柱，要求他返回會議室。（陳綽嵐攝）

仍會在維園點燭光 未有詳細計劃

即使政府現時表示未適合舉辦大型集會，李卓人強調，無論政府的答覆如何，支聯會都會到維園內燃起燭光，悼念六四，而對於整個香港，他指大方向是「遍地開花」，但暫時未有詳細計劃，只希望比在維園內進行的燭光晚會效果更佳，重申即使被打壓亦會以不同方式表達訴求。

會議上，灣仔民政事務專員陳天柱多次打斷李卓人的發言，稱他的發言與區議會職能、議程所列的議題無關，李卓人反駁指議程列明討論六四晚會的安排，他表達申請六四晚會時遇到的問題並無不妥，之後陳聯同其他政府人員離場，灣仔區議員梁柏堅不滿，並到門外以大聲公要求他們回到場內，最後民政專員在六四晚會及七一遊行討論完成後，才返回會議室。