律師會改選︳民主派候選人：社會對捍衞法治有期望　冀增不同聲音

香港律師會本月28日舉行周年會員大會，改選5名理事。其中今屆有被認為親民主派的5名成員，與親建制的候選人競逐。其中兩名民主派候選人、義務律師林洋鋐及蔡穎德今日（20日）出席商台節目，他們認為現時律師會立場太過親政府，對於一些嚴重影響法治的議題，如《基本法》22條爭議等也未有積極發聲，因此希望在會內增加不同聲音。 他們又指，律師會會長彭韻僖近日以個人名義向部分律師推薦5名被認為屬親建制的候選人，質疑她稍後將會主持選舉，有明顯利益衝突，做法有欠公正。

林洋鋐指，留意到社會有期望，希望律師會對法治問題多發聲，守護法治的前線，近幾年香港過去賴以成功的法治制度受到威脅，例如近日《基本法》第22條是否規範港澳辦及中聯辦的問題，政府的詮釋一改再改，最後服從西環口徑，明顯是為滿足政治需要，不斷詮釋法律，他認為這對法治而言是嚴重的影響。林洋鋐認為，過往律師會於社會議題方面比較保守。

林洋鋐提到，會長彭韻僖應該展現自己會公正對待每一位候選人，因此她早前以個人名義支持親建制候選人，他認為這個表態不適合。林洋鋐指，彭韻僖需要主持選舉，選前就表明支持某些人，會影響公信力，因為公義必須彰顯人前。他又指，彭韻僖以疫情為由呼籲律師不要親身出席周年大會，但今次選舉沒有任何論壇、交流，讓會員了解候選人政綱。

林洋鋐提醒會員，如果打算郵寄選票，最遲本周五（22日）就要寄出，但當然最理想的做法還是於5月28日親身出席大會投票。

香港律師會本月底舉行周年會員大會，改選5名理事。（鄭榕笛攝）

被問到以民主派身份參選，會否受到一些商業上的壓力，減少生意。蔡穎德指不能說完全沒有影響，但認為只要是正確的事就要做，不能為了金錢利益而不理公義。她又指，律師會理事會的工作，即使是對自己會員，透明度都非常不足，希望日後可以改善此情況。另外，律師會針對社會議題回應的效率，蔡穎德亦認為應該增加。

蔡穎德提到，現時部分影響到法治的社會議題，她認為律師會應更積極發聲，例如《國歌法》，她認為法律條文並不清晰：「點樣為之侮辱呢，唱得唔好聽又算唔算？」批評如法律條文不清晰，市民難以遵守，結果有損法治。