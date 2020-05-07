香港律師會5理事月底改選　十人參選一半是民主派

香港律師會理事會即將舉行換屆選舉，5名資歷最深的理事之位將重選，參選者名單今日（7日）出爐，10名有意參選理事的律師，包括民主派及反修例義務律師協調的5人名單，退任後重選的莊偉倫及羅睿德兩人，以及龔海欣、嚴坤穎和馬康利，即參選人當中有一半都屬民主派。 改選投票將於5月28日的週年大會舉行，投票的表格、授權票、各參選人的政綱等，今日起上載至香港律師會官方網頁，亦會在本月12日前郵寄至律師會會員。

民主派及反修例義務律師團協調出5人名單參選理事。（鄭榕笛攝／資料圖片）

民主派參選的五人名單，由「人權律師」林洋鋐、公民黨彭皓昕，以及曾協助反修例事件被捕人士的蔡頴德、陳嘉豪及黃耀初出戰，他們三人均自稱「無黨派」，曾參與律師會工作。蔡頴德表示，律師會不是政治團體，首要保持政治中立，但如有社會議題牽涉法律，律師會可以提出法律意見。

雖然參選人當中一半是民主派，但律師會理事選舉採取每個參選者獨立的簡單多票制，得票最多的五人當選為理事，因此，民主派就算多人參選，亦並非一定有利，有可能因此分薄票源。

至於新參選的3人，分別是其禮律師行合夥人馬康利（Simon McConnel）、律師會外部事務常務委員會龔海欣，以及蕭振邦律師行顧問律師嚴坤穎。

律師會理事會每年改選五名最資深理事，包括熊運信、馬華潤、黃吳潔華、莊偉倫、羅睿德需退任，而後兩者將競逐連任。