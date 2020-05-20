監警會報告｜李家超領專責小組跟進建議　批社會部分意見偏頗

監警會日前發表有關反修例事件的報告，內容被質疑偏向警方、淡化警方問題，更有區議員指出報告中包含網絡假圖。保安局局長李家超今日（20日）見傳媒時表示，將會成立由自己督導的專責小組，跟進監警會報告的52項建議，並定期向行政長官報告進度。小組下星期將召開首次會議，保安局及警方均會派員出席。 對於社會對監警會的報告的批評，李家超認為部分意見偏頗，重申報告是公開及以事實為基礎。被問及監警會委員陳錦榮承認引用資料沒有做調查程序，李家超就反指報章內容是否真確亦無人可以求證。

李家超強調，監警會特設網上平台收集市民資訊，收到超過1萬2千個電郵、6百個訊息及過百電話通話，接收了超過2萬多張照片及短片。他指出，報告除了批評警方，包括內部協調、互聯網認知、人手調配等，亦詳細以事實描述過去10個月「暴徒」的暴行。

李家超指，監警會成員來自不同專業界別，有充分專業知識，認為部分批評具誤導性及偏頗，澄清每一個有關警方的投訴都會調查及審視。他又提到，有人在一些記者會上以化名批評，但又不願意向監警會提供資料，質疑有關內容的可信性，是埋藏在化名後掩護作出不負責任的指控。

他續提到，721當日999報警熱線超出負荷，報告清楚指出有關人士並非存心報案，但有人就斷章取義，指控監警會批評報警的人。李家超呼籲大眾要全面審視報告，不要讓某些人以假消息誤導。

監警會報告引用網上圖片，稱有人於7.21發起元朗集會，然而該圖片早已有人指出是假圖，來自內地微博。李家超未有正面回應假圖問題，反指記者「轉移視線」。（報告截圖）

回應報告涉有假圖 斥記者轉移視線

《蘋果日報》記者問到報告中包含假圖，以及未有提及記者受到警方粗暴對待，李家超回應指若有任何不滿，可作出投訴，又重申第一階段的報告以宏觀角度審視，而非處理單一投訴。

對於被問到去年辭職的前監警會國際專家小組成員Clifford Stott早前批評，監警會報告是製造「新真相」，李家超就反駁指若記者希望得到答案，最好是有全面審視報告，又指對方只在港逗留4日。

《蘋果》記者再追問監警會承認報告中包含虛假網圖，李家超直斥記者轉移視線，又稱「就算貴報的資料是否真確都冇人去求證到」，記者反駁指所有資料均經過核實才刊登，李家超續打斷記者追問說「你唔聽我答就唔好問問題」。他重申，圖片是由公眾提供，在獨立調查個案時就會審視該圖片的影響。