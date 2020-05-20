工聯會調查：7成受訪者無信心找新工作　促設失業援助金

政府統計處昨日（19日）公布，2月至4月經季節性調整失業率為5.2%，創逾10年新高，就業不足率3.1%，為超過15年來的高位。工聯會今日（20日）公布一項失業調查，7成人表示無信心在未來3個月內找到工作，亦有7成受訪者稱工作受經濟轉差所影響、 工聯會建議政府盡快設立緊急失業援助金，幫助20萬失業人士，又指近日開始增加的示威活動減少市民出街消費意欲，期望政府盡快打擊「黑暴」。

調查於4月23日到5月13日進行，訪問了2,221人。在7成工作受影響人士當中，13%人被裁員，24%被停工，18%放無薪假，13%被減薪或只發放底薪。至於收入減少的7成人當中，34%完全沒有收入，15%受訪者減少5成以上，13%人收入減少3至4成，10%人減少1至2成，而收入不受影響者佔28%。

至於失業狀況，在過去一年沒有失業者佔46%，失業7個月至1年約4%，失業4至6個月為13%，失業1至3個月為26%，失業1個月以下為8%。

工聯會立法會議員何啟明表示，政府早前提出創立3萬個臨時職位，但未有公布何時可開始接受申請，他希望政府增加更多臨時職位供失業人士申請。

麥美娟指，今次調查期間，正是疫情持續在本地錄得零感染的日子，但受訪者對就業前景仍很擔憂，她希望政府的工作做得精準，思考各項措施是否可幫到打工仔女，並參考工聯會今次調查結果。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪指，政府官方的統計處失業率數據有滯後問題，例如5月公布的數據，實際上是2月至4月的平均數，無法呈現間歇性失業的問題。