尹兆堅指控警旺角衝突中故意傷害記者　被捕記者稱一度失去意識

本月10日的母親節，旺角再次爆發警民衝突，民主黨尹兆堅今日（20日）召開記者會，指當晚防暴警察有多宗涉嫌不當對待現場記者、急救員的行為，涉事人亦在記者會上指控警方。 民主黨荃灣區議員易承聰指，不少與衝突不相關的涉事者，包括網台記者、義務急救員及牧師，都指控現場警員沒有理會市民在現場的原因而任意拘捕；現場警務人員的執法標準不一等。民主黨立法會議員尹兆堅促請警務處長鄧炳強嚴肅追究事件，懲處有關警員。

被捕網台女記者稱，警員在公廁內搶其相機，把她壓在地上，令她一度失去意識。（余俊亮攝）

女記者稱被警搶相機 壓在地上而失禁

化名KY的網台《娛賓》女記者表示，當晚因生理需要到洗衣街公園女廁，進入後發現有防暴警員在廁所內，正為2名女生綁上索帶，隨即舉機拍攝，但被警員上前奪走其相機，並將其推向牆邊稱她犯法，後來多名防暴增援並把她拖入廁所，強行壓倒在地上，她期間因受壓而失禁。

KY稱，當時有男防暴警員不停叫她「曱甴、黑記」，並胡椒噴霧多次近距離不斷噴面及膝蓋壓頸，曾用腳及警棍攻擊其頭、頸，令她一度失去意識。後來應要求讓她清洗，經多番要求才得到允許，清洗過程中要求她道謝，之後再以風扇吹向本已濕身的記者，稱要為該記者「降溫」，KY事後被警方以「公眾地方行為不檢」拘捕。

民主黨議員尹兆堅（左）質疑，警方在旺角衝突中故意傷害記者。（余俊亮攝）

有化名AC的義務急救員表示，他當晚在旺角目擊防暴警員疑似被胡椒噴霧射傷，在詢問警員是否需要協助後被拒絕，之後在現場見到幾十名途人疑似亦是被胡椒噴霧射傷，他因此向現場防暴警員詢問，能否替封鎖線內途人清洗胡椒噴霧，但在獲准進內協助救援約半小時後，突然被另一班防暴警員用強光電筒照射及大聲辱罵，之後更被指參與非法集結，拘留17小時後自行保釋。

易承聰今早在記者會上表示，警方胡亂控告的情況在政府推行「限聚令」後日益嚴重，指警察正確執法須依靠冷靜的頭腦、對法例的理解及合符常理的判斷力，但認為近日事例令他懷疑，警察於衝突場合會失去理智及判斷能力。

民主黨議員尹兆堅質疑，前線警員一再對執勤記者施加武力，是完全不必要及明顯違規違法，涉事警員行為有可能構成刑事罪行的《酷刑罪》。他又批評警隊破壞新聞自由，對警隊予以強烈譴責。