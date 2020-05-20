新冠肺炎〡黃錦星料每日棄置15公噸口罩　等同1架雙層巴士重量

受新型冠狀病毒疫情影響，口罩的使用量大增。環境局局黃錦星今（20）出席立法會回應質詢時表示，估計本港每日使用的口罩量達400萬個，約重10至15公噸，即等於1架雙層巴士重量。黃錦星又指，政府早前已向市民派發可重用口罩，他認為是好的起步點，期望能鼓勵大家同心抗疫，亦做到源頭減廢。

自由黨鍾國斌表示，清潔工在清潔街頭棄置的口罩時有一定風險，問及政府會否設有專為口罩而設的收集箱和收集站。 （余俊亮攝）

約等於1架雙層巴士重量

根據資料，15公噸即約等於1架擁有3個車軸的雙層巴士重量，如換算為白米，等於3,000包5公斤白米或1,875包8公斤白米。

自由黨鍾國斌表示，有指香港每個月的口罩棄置量達2億個，5個月達10億個。他又指，清潔工在清潔街頭棄置的口罩時有一定風險，問及政府會否引入專為口罩而設的收集箱和收集站。黃錦星表示，康文署等政府設施均設有有蓋的垃圾箱，讓市民丟棄口罩，減低清潔人員的衛生風險。

經民聯劉業強稱，口罩使用量不斷上升，政府應正視問題，問及有否考慮引入智能口罩垃圾箱，內有消毒功能。黃錦星回應指，政府一直關注前線同事處理口罩等棄置物，會參考各地做法。他又表示，留意疫情下有不少市民到郊外行山，政府會加強宣傳，呼籲行山者帶走攜帶的垃圾。