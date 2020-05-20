口罩供應│SPT Mask港產學生口罩5.21開售　購買方法及須知一文看

【SPT Mask口罩】本地上市公司「Sinopharm Tech Holdings Limited」（國藥科技股份有限公司）設立的港產「SPT Mask」，增加了學生口罩生產線，明日（5月21日）會開放登記抽籤。

（SPT Mask）

SPT Mask今次會採用「先登記，後抽籤」開售方式，預計6月內可以發第一期貨。

↓↓↓ SPT Mask學生口罩規格及價錢 ↓↓↓

登記詳情：

日期： 5月21日（星期四）

時間：上午10時正至下午3時正

網址：5月21日約上午9時在Facebook公布

抽籤配額：10000個

學生套裝 3 個月計劃

數量：每月2盒（30片/盒），為期3個月，共6盒

售價：690元（平均每盒115元）

學生套裝 6 個月計劃

數量：每月2盒（30片/盒），為期6個月，共12盒

售價：港幣1,320元（平均每盒$110元）

↓↓↓ 登記詳情 + 取貨日期 ↓↓↓

取貨方式：

*順豐速運：每月每單標準快遞（到門或順豐站自取）為港幤27元

*香港郵政：每月每單本地派遞（在郵局自取）為港幣11元

*免費自取點：SPT Mask口罩夢工場（沙田石門）

*免費自取點：灣仔譚臣道76號-78號

SPT Mask表示，任何一期貨品如於預計發貨日期後兩周內未能發貨，顧客可以選擇放棄所有餘下尚未發出貨品，並取回「未發貨品金額」及「未發貨品寄送服務金額」。

更多詳情：按此