口罩供應│SPT Mask港產學生口罩5.21開售　購買方法及須知一文看

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【SPT Mask口罩】本地上市公司「Sinopharm Tech Holdings Limited」（國藥科技股份有限公司）設立的港產「SPT Mask」，增加了學生口罩生產線，明日（5月21日）會開放登記抽籤。

（SPT Mask）

SPT Mask今次會採用「先登記，後抽籤」開售方式，預計6月內可以發第一期貨。

↓↓↓ SPT Mask學生口罩規格及價錢 ↓↓↓

登記詳情：

日期： 5月21日（星期四）

時間：上午10時正至下午3時正

網址：5月21日約上午9時在Facebook公布

抽籤配額：10000個

學生套裝 3 個月計劃

數量：每月2盒（30片/盒），為期3個月，共6盒

售價：690元（平均每盒115元）

學生套裝 6 個月計劃

數量：每月2盒（30片/盒），為期6個月，共12盒

售價：港幣1,320元（平均每盒$110元）

↓↓↓ 登記詳情 + 取貨日期 ↓↓↓

取貨方式：

*順豐速運：每月每單標準快遞（到門或順豐站自取）為港幤27元

*香港郵政：每月每單本地派遞（在郵局自取）為港幣11元

*免費自取點：SPT Mask口罩夢工場（沙田石門）

*免費自取點：灣仔譚臣道76號-78號

SPT Mask表示，任何一期貨品如於預計發貨日期後兩周內未能發貨，顧客可以選擇放棄所有餘下尚未發出貨品，並取回「未發貨品金額」及「未發貨品寄送服務金額」。

更多詳情：按此

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

口罩供應｜同舟口罩將預售　Good Mask賣ASTM lv 3口罩(5月20日)
口罩供應│新世界免費派港產口罩　領取方法一文看清　5.22截止
高達迷必備！外國推Astray迷惘高達口罩　2款造型有咩特點？
CU Mask．CuMask｜銅芯抗疫口罩登記截止日期　清洗方法一文看清
華米研發適用 Face ID 口罩：插 USB-C 自我消毒　最快半年推出
PS5原預計六月四日發表！Sony傳改計劃至這天發布　內容傳聞一覽
日本人妻日日玩RingFit！成功減走20 kg　趕走肚腩、拜拜肉
【動物森友會／動物之森】一直遇不到狐利？玩家分析訪客登島機制
美少女戰士挑戰！大量畫師參加自己風格畫月野兔 推特瘋傳(多圖)
【含劇透】《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》你可能錯過的彩蛋
中國手遊Area F2涉抄Rainbow Six拒下架　Ubi怒告Apple、Google
iPhone 12 新渲染圖流出！iPhone 12 Mini或推出入門最平5G
PS5手掣售價及發售日疑曝光！打平PS4　六四發布會有咩講？
冷氣機大比併！消委會點名2款值得考慮　防滴水＋耐用省電6招教學
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。