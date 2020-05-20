立法會因法定人數不足流會　梁君彥發信宣布明早復會

立法會今天（20日）召開大會會議，至下午5時45分，會議正審議延展三項關於《預防及控制疾病規例》的附屬法例，公民黨郭家麒要求點算法定人數，由於法定人數不足，梁君彥在六時宣布流會。不過在半小時後，梁君彥向全體議員發信，宣布明天九時續會。

郭家麒要求點算法定人數，連同梁君彥僅有34名議員在席，當中民主派只有民主黨主席胡志偉和會計界梁繼昌在席，立法會主席梁君彥宣布因法定人數不足流會。

建制派方面，工聯會黃國健、民建聯劉國勳、經民聯梁美芬、石禮謙、張華峰及盧偉國、自由黨易志明及鍾國斌、建測規園界謝偉銓和何君堯不在席，體演文出界馬逢國和實政圓桌田北辰則赴北京出席兩會。

不在席的建測規園界謝偉銓表示，由於去了灣仔電訊大樓接受NOW電視台訪問，講解監警會報告及相關工作，在主席宣布流會前數分鐘，才能趕返立法會大樓，他對流會表示遺憾，尤其現屆立法會只餘下兩個月會期，有待審議及通過的法案已積壓超過三十條，但泛民仍未有善用開會時間，透過不斷點算法定人數及拉隊離開會議廳，批評做法浪費公帑兼漠視民生。

流會後不足半小時，梁君彥向全體委員發信，指按照《議事規則》第17(6)及第14(4)條，主席現決定召開會議，以繼續處理今天的立法會會議議程上未完事項。會議將按原訂的上午9時開始，並於大約晚上7時休會。

2017 年修訂《議事規則》後，立法會主席在流會後有權命令即時重開會議，若立法會明天續會，梁君彥需根據議事規則作出決定何時重開會議。在修改《議事規則》前，立法會主席按慣例見傳媒交代流會情況，建制派會由「班長」和「副班長」帶領下見記者，譴責泛民製造流會，泛民亦會見記者反駁建制派，惟在修改議規後，此情況已不復再。