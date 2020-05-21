外交部駐港公署：彭定康唆使年輕人充當黑暴攬炒勢力炮灰

外交部駐港特派員公署發言人周三（20日）表示，前港督彭定康在香港外國記者會的視像座談會上，對特區政府施政大放厥詞，肆意歪曲「一國兩制」及《基本法》，詆毀中央對港政策，惡毒抹黑中國國際形象，稱對此極度憤慨，予以強烈譴責，並指他是千古罪人，一定會被釘在歷史的耻辱柱上。

發言人稱，在特區各界合力抗疫取得初步成效時，彭定康急不可耐跳出來，老調重彈，故伎重施，唆使香港年輕人繼續充當黑暴攬炒勢力謀取政治私利的炮灰，煽動對抗香港警察，挑撥特區與中央關係，為香港反中亂港勢力撐腰打氣，甚至無理指責中國政府抗疫取得的顯著成效，公然與香港同胞在內的全體中國人民作對，已經並必將繼續遭到世人唾棄，留下歷史的罵名。

監警會上周（15日）公布去年6月以來的反修例示威衝突審視報告。（資料圖片）

監警會上周五（15日）公布去年6月以來的反修例示威衝突審視報告，前港督彭定康認為有關報告漠視社會訴求，他自去年6月開始已認為要成立獨立及公開透明的調查機制，調查整個反修例風波，又認為英國議會及歐盟等應站出來，向世界各國指出香港現時所面對的問題。

彭定康在視像座談會上說，近期香港有民主派人士被捕，反映香港的自治能力正在削弱，認為北京正在更多插手香港事務，亦不希望年輕人因為警察的暴力，而衍生更多暴力；他稱，香港人並非反對中國及不接受香港是中國一部分，而是希望繼續實行原本承諾的「一國兩制」。