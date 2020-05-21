教協被港人講地質疑僭建　葉建源批評報道不當　梁振英再追撃

有報道指控教協的會址有僭建，本身是教協副會長的立法會教育界議員葉建源回應指，他日前因為趕住離開，沒有回應《港人講地》追問，卻被扭曲成迴避問題。 葉建源又指，教協會址的旋轉樓梯，已了解過沒有問題，認為如果個別媒體若是認真提出疑問，應該找出證據支持，以將問問題包裝成攻擊被訪者的手法，並非良好媒體應做的事。但全國政協副主席、前特首梁振英對葉建源的解釋並不滿意，指他沒有回應全部指控，又質疑他為何說話「口窒窒」。

葉建源解釋，他當時因為需要趕往其他地方錄製電視節目才急於離開，但被指迴避問題，不希望此時被扭曲。

至於有關指控，葉建源指《港人講地》只是基於一些觀察，提出懷疑，而非如其他媒體一樣，在提出有警察高層僭建時，所提出的實際問題。他認為，如果該媒體是認真地提出疑問，應該找出證據支持該說法。

會址旋轉樓梯 已了解程序、規格沒問題

至於教協會址的旋轉樓梯，葉建源指，已了解過整過程序、規格都沒有問題，事實的問題不應被如此處理。但他亦表示，教協會所的時間已久，如果有任何問題都會認真處理。但他批評，以這種方式將問題包裝成攻擊被訪者的行為，並不是良好媒體應做的事。

他指，如果今後有個別媒體再以此方法，他作為公職人員雖有責任解答提問，但無責任幫個別媒體攻擊、醜化或捏造的欲望。

梁振英在facebook上載葉建源上述接受提問的片段，問「大家見過葉建源這樣口窒窒嗎？」他反問，葉建源沒有直接回應教協包括總部在內的三個會址僭建問題，「到底是有還是沒有？」他又質疑，既然葉建源已經知道旋轉樓梯有入則，為什麼不能告訴大家其他的改動是否存在。

他在文中附上hashtag「#葉建源氣促口窒 #教協 #僭建」等。