【港版國安法】批不智及不尊重港人　民主派：一國一制正式落實

人大發言人張業遂晚上（21日）在人大記者會表示，第十三屆全國人民代表大會第三次會議有9項議程，第5項為審議「港版國安法」草案。據了解，「港版國安法」主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。 民主派會議召集人陳淑莊表示，中央決定繞過立法，在沒諮詢下為香港訂造「港版國安法」，是將「聖旨強加在香港人頭上」，做法不智亦沒尊重港人，「一國一制正式落實」。她又指，中央和政府沒有汲取修訂《逃犯條例》的教訓，更將回歸後最具爭議議題立法，「是向國際社會展示將《基本法》、高度自治、一國兩制視為無物」。

民主派會議召集人陳淑莊表示，中央決定繞過立法，在沒諮詢下為香港訂造「港版國安法」，做法不智亦沒尊重港人。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳淑莊表示，從近日兩辦發聲、DSE中史科試題被DQ、《國歌法》在立法會二讀等，反映出中央對香港的宗教自由、學術自由、新聞自由等於中央眼中都是「眼中釘」需剷除。陳淑莊續稱，香港人或許感憤慨，但不可以放棄，又指九月舉行的立法會選舉，應該要充分顯示如何捍衛核心價值。

民主黨主席胡志偉表示，「港版國安」訂立後，中央定義誰人涉顏色革命即可逮捕，他批評將香港原本的自由空間扼殺，以人治和法律打壓，又指「中央打開攬抄香序幕」，強調港人即使面對困局仍要堅持。

民主派發聲明籲港人剛毅沉着應對

民主派其後再發聲明，呼籲香港人剛毅沉着應對，聲明指出全國人大繞過立法會訂立「港區國安法」，透過納入《基本法》附件三直接在港實施，變相為23條立法，公然僭越《基本法》訂明屬於香港的立法權，更是「無視23年來，每一次港人走上街頭所表達對自由瀕危的恐懼。」

聲明又指，全國人大私自訂立《港版國安法》，是「明目張膽撕毀港人與中共就回歸所立之契約」，呼籲建制派立法會議員，或在北京的港區人大，「懸崖勒馬，切勿斷送香港前途，背上賣港罵名。」