內會風波｜馬逢國自動當選內會副主席　期間多名泛民議員被逐　

立法會內會今日（22日）下午召開，主席民建聯李慧琼在會議開始後不久要求朱凱廸、陳志全及胡志偉離開會議，多名戴上白色和藍色手套的保安將他們抬走，下午3時許， 李慧琼宣佈馬逢國自動當選為內會副主席後宣佈結束會議。

李慧琼宣佈馬逢國自動當選為內會副主席後宣佈結束會議，在多名保安護送下離開。（羅家晴攝）

【15:22】李慧琼在多名保安護送下離開，多名民主派議員向其呼「李慧琼可恥」，其後保安關閉由會議室通向升降機位置的通道，順利護送李慧琼及其他建制派議員離開。

【1517】 李慧琼宣佈馬逢國自動當選為內會副主席後宣佈結束會議。早前被趕的議員重新進入會議室，嘗試阻止李慧琼離開。李慧琼在十多名保安及其他建制派議員護送下離開會議室。

【14:43】尹兆堅被逐岀會議廳，多名保安將其抬走，李慧琼稱民主派無止境阻礙會議進行只是政治表態，公民黨陳淑莊稱「你淨係識讀稿，收工啦你」，陳亦指多名建制派議會在會議內直播，要求處理。

主席李慧琼宣布會議暫停。

（劉錦華攝）

【14:41】民主黨尹兆堅被保安抬走，期間尹叫喊「香港人反抗，香港變新疆」的口號

（羅家晴攝）

【14:34】主席李慧琼要求朱凱廸、陳志全及胡志偉離開會議，多名戴上白色和藍色手套的保安將他們抬走。