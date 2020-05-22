港版國安法〡公民黨批摧毀一國兩制　 郭榮鏗料受司法覆核挑戰

第十三屆全國人大三次會議今早（22日）開幕，議程包括審議「港版國安法」，草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。 公民黨立法會議員郭榮鏗表示，若人大常委會審議香港維護國家安全草案後，將有關法律納入《基本法》附件三直接實施，代表「一國兩制」和法治已死。郭榮鏗預料，草案在港會受到司核覆核等挑戰。被問到他或其他團體會否考慮司法覆核，郭榮鏗稱現階段仍未看到法例內容，但司法覆核肯定是其中一個選項。

另公民黨就中央宣布訂立「港版國安法」發聲明，公民黨批評此舉徹底剝奪《基本法》賦予港人的基本權利及自由，摧毀「一國兩制」，「把香港推向攬炒的邊緣。」聲明提及，中央扭曲對《基本法》第18條的理解，將「港版國安法」納入《基本法》附件三中，「實屬侮辱所有香港人，『一國兩制』正式宣告完結。」

聲明又指，草案涉及顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預四方面，目的為方便中央及政府羅織罪名，加強打壓抗爭運動，「把異見聲音消滅於萌芽狀態，完全違背普世核心價值。」公民黨認為訂立「港版國安法」，會令香港政治、社會及經濟造成全面衝擊，更會招致國際制裁，「直接攬炒香港」，促中央馬上撤回草案。