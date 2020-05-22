港版國安法｜民間記者會憂港失國際地位　指匯價及恒指期貨均即跌

十三屆全國人大三次會議今早（22日）開幕，議程包括審議「港版國安法」草案，主要針對四類行為：顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、以及外部勢力干預。 「民間記者會」今日（22日）召開，批評推行《國安法》等同打破本港高度自治的承諾，憂慮會令本港喪失國際地位，並會失去競爭優勢。他們呼籲港人繼續爭取國際社會關注本港人權及自由狀況。 法律界人士於會上指，中央做法違反基本法，本港法庭有理據不執行相關法律，希望法官不要「跪低」，守住本港自治制度。

指僅三類法例可列入附件3

在記者會上，稱是法律界人士的「法夢」成員Edward，質疑中央做法違反基本法，因為第18條內列明內地法例不得在香港實施，該條文猶如「防火牆」隔開兩地法律制度。雖然有關條文內有寫中央政府可將內地法例放入附件3而在港推行，卻只限於國防、外交等不屬於本港自治範疇。他稱，根據國際人權法原則，國家安全不可引用於處理本地零星暴力衝突；而顛覆國家政權、分裂國家等，未必符合對保護國家領土完整免受暴力威脅的情況，而恐怖活動更應意指公安問題。

他稱本港過往未有類似情況，但若國家行為不符合基本法，或全國性法律不符合基本法條文規定，則不屬於香港法律，因此法庭有權不執行相關法律。不過他提醒本港法庭無權覆核中央的決定，但於普通法的邏輯下可達到相同效果，可在法制內為港人守住自治，希望法官不要急於「跪低」。

Edward又聲稱原則上「只要無鼓動暴力情況下」，自由民主社會應容許和平提倡獨立，舉例如蘇格蘭、加拿大等有類似論述。

民間記者會發言人又稱，香港對獨立討論不停收窄，任何論述均有可能被扣帽子。發言人又指，昨日《國安法》消息傳出後，港元匯價及恒指期貨均下跌，憂慮香港法制動盪會令外商撤資，使本港競爭優勢面臨崩潰。他們又以澳門作例子，指澳門於2009年為23條立法後，即使未有引用條文允許警察以國安理由擅闖民居搜查，但已造成寒蟬效應。

他們促港人遊説美國重新檢視「一國一制」下香港獨立關稅區地位及積極考慮取消《香港關係法》，並要求英國審視《中英聯合聲明》是否已被破壞和爭取確立BNO持有人的第二公民身份及居留權，及呼籲國際社會關注本港人權及自由狀況。