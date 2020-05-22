港版國安法│美商會指法案或令中美針鋒相對　促盡快澄清內容

「港版國安法」草案未有細節，美國總統特朗普明言，若法案實施將會有強烈回應，社會憂慮此舉加劇中美矛盾。 香港美國商會敦促盡快澄清法案的細節，以免國際營商形勢存在不明朗前景。

憂危及美國給予香港的特殊待遇

香港美國商會表示，中港之間存在多項差別，包括司法獨立和自由，幫助香港成為世界頂級的國際商業城市。而人大繞過香港立法程序制定「港版國安法」為市場帶來不穩定因素，如果長時間沒有解釋細節，會危及香港國際營商的發展前景。

此外，香港美國商會擔心，香港已經陷入中美貿易戰之間，該法案可能加劇中美針鋒相對，最終危及美國給予香港的特殊待遇。

美商會主席葛理福（Robert Grieves）表示：「香港是自由貿易、良好管治、資訊流通及高效社會的典範，若本港的國際頂尖商業及金融中心的地方被侵蝕，將沒有贏家。」

美商會會長早泰娜（Tara Joseph）則表示，有必要講解法案定義和細節，以減輕商界的憂慮：「人們關注法案如何影響法治，是否限制網絡及個人自由，以及在港生活的外國人面對甚麼風險。」

商會表示，如果沒有清晰解釋，香港難以留住頂尖人才，香港政府宜加強保障在港海外人士的安全，在不穩定因素之下鞏固香港的國際商業地位。