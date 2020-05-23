曾刊登岑敖暉指控警察謀殺周梓樂文章　獨媒今下架

荃灣區議員岑敖暉早前曾在網媒香港獨立媒體（下稱獨媒）刊登一篇文章，並以「周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年」為題，指控科大學生周梓樂的死是由警方造成。其後律政司於本月20日以「促進、鼓勵或煽動暴力」及「違反法庭禁制令」為由，要求岑在七天內移除該文章，但岑拒絕。 獨媒今日（23日）發表聲明，指今日收到律政司來信，稱岑在該網刊登的文章違反高等法院禁制令，要求獨媒在七日內回覆。獨媒表示該文章會暫時下架，並盡快索取法律意見，商討下一步行動，更指港人近日「過得不容易，大家保重」。

科大學生周梓樂於將軍澳尚德停車場墮樓身亡，當日警方被質疑拖延救援，事件令尚德邨多次成為示威衝突的地點。（資料圖片／孔繁栩攝）

岑敖暉日前回應律政司的信件時，批評此舉是以言入罪，但認為不能習慣以言入罪成為常態，又認為指出警方犯罪「何罪之有？」

獨媒在於本月9日刊登岑的文章。文章批評警方於周梓樂墮樓當日拒絕救護車入內救援，拖延了廿多分鐘才有救護員到達現場，又引述創傷科專家指出周同學墮樓前已失知覺的推測。岑斥責該案件發生了半年調查亦無進展，原因是「兇手正是香港警察」，而許多證據均已經被毀滅，真相可能無法查出。岑又指，正是周同學逝世一事，才令示威者武力升級，「很多事情都已經失去回頭的空間」。