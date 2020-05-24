港版國安法│許正宇：國家安全才是促進投資的基石

全國人大會議今年議程包括審議「港版國安法」，並建議納入《基本法》附件三在香港實施，在本港引起激烈迴響，亦有聲音擔心有損香港國際金融中心地位。 財經事務及庫務局局長許正宇今日（24日）通過社交網發表帖文，指完全不擔心香港金融制度會否從此改變，或是令人才不敢留港。他認為，國家安全是社會穩定的基礎，亦是促進投資、保住人才的基石。

許正宇轉載政府「添馬台」的圖片，支持港版國安法。（添馬台專頁圖片）

許正宇轉載政府「添馬台」專頁的圖片，指社會近日有關建立國家安全法律制度和執行機制的討論，其中擔心有三：香港金融制度會否從此改變，將來是否會有資金進出管制；日後是否會限制使用各種社交媒體；國際金融人才會否會離開香港。他對以上3個問題都予以否定。

許正宇提到，不須為了一條「別人國家已有多年的法例」而自我擔憂，以上的情況都不會在香港發生：「綜觀過去我們香港社會經歷的一切，從亞洲金融風暴、沙士、金融海嘯，到最近的社會事件與冠狀病毒病疫情，人才與資金最終仍是選擇了哪裡？香港。」

此外，許正宇認為國家安全是社會穩定的基礎，亦是促進投資、保住人才的基石。他呼籲大家一起努力和奮鬥，過去與現在如是，日後亦如是，同心把握機遇，相信自己的專業能力、相信這個家，「大家齊齊做大做深香港這個聚寶盤」。