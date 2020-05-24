港版國安法│陳茂波：會否影響國際金融中心地位　不能憑空討論

正在北京舉行的全國人大會議，將審議有關香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案，引起社會熱議，財政司司長陳茂波在網誌指，香港社會對此草案也許需要時間了解及消化，但大家對引發此事的背景卻應記憶猶新，他指過去一年本港暴力活動越演越烈，早已遠超和平理性表達意見和示威的界線。 至於外界擔心港版國安法會影響外商在港投資信心，陳茂波指對於這些問題，「我們不能憑空討論」，惟必須正視目前香港所處的大環境和現實狀態，「面對日趨複雜的國際關係及身處中美角力之中，如果香港在國家安全上成為了缺口，如何能確保不被利用為攻擊國家的『工具』，甚至是『另類戰場』？」

陳茂波指，言論自由、表達意見的自由，一直以來都是香港人所珍視的價值；惟任何自由也並非絕對，國家安全是國家生存與發展的基本前提。他又指，全球不少先進大國以至發展中國家，都有制定國家安全法，或在其法律中訂明條文防止和懲治危害國家主權和安全的行為。

對於會否影響外商在港投資的信心、香港的國際金融中心地位；他指，這些問題不能憑空討論，而是必須正視目前香港所處的大環境和現實狀態，在中美角力之中，「如果香港在國家安全上成為了缺口，如何能確保不被利用為攻擊國家的『工具』，甚至是『另類戰場』?」

他指，動盪不安的社會表象，晦暗不明的干擾因素，除影響民生和市民人身安全，最終會根本性地動搖外商的投資信心。陳茂波指，自修例風波以來，暴力衝擊和社會動盪，與及港獨主張的冒起，令本地及外國投資者擔心香港的政治及社會穩定風險。「此時此刻，立法堵塞香港在國家安全方面的漏洞，有其必要和迫切性。」