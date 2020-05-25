國歌法│梁君彥定6月4日劃線表決　共預留30小時審議

《國歌條例草案》將於周三（27日）的立法會會議上恢復二讀辯論，立法會秘書向議員交代會議安排，指鑑於本屆會期尚餘少於8個星期、7次會議，主席梁君彥決定預留共約30小時處理《國歌法》草案，包括8小時恢復二讀辯論後的議員發言及官員回應、16小時的全體委員會審議、以及6小時的三讀辯論及議案表決，預計於6月4日完成所有程序。梁君彥呼籲議員善用議會時間，盡快完成審議工作。

考慮到政府當局的請求，以及立法會須根據《基本法》履行憲制職能，梁君彥決定預留共約30小時處理《國歌法》草案。

政務司司長張建宗早前去信梁君彥，指仍有共31項涵蓋關乎法治、社會、經濟、民生範疇的立法項目待立法會大會審議，包括《國歌條例草案》等，所有未能在本立法年度審議的立法項目，將會在本屆任期完結時失效，張建宗懇請立法會能抓緊時間，盡快完成上述31項的相關立法程序。考慮到政府當局的請求，以及立法會須根據《基本法》履行憲制職能，梁君彥決定預留共約30小時處理《國歌法》草案，並預計於6月4日完成所有程序。

主席梁君彥決定預留共約30小時處理《國歌法》草案，包括8小時恢復二讀辯論後的議員發言及官員回應、16小時的全體委員會審議、以及6小時的三讀辯論及議案表決，預計於6月4日完成所有程序。

鑒於《國歌法》條文數目不多，而大多數條文與擬議修正案之間互有關連，梁君彥參考18年審議《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》的安排，決定就所有條文及修正案進行合併辯論。梁君彥認為，有關安排可讓議員有更大彈性辯論草案涵蓋的各項事宜，並避免議論重複，從而有效運用議會時間。

秘書處提醒議員，審議期間所用的點算法定人數及處理其他程序事宜的時間，會計入預留的 30小時內，若主席認為議員未有善用編配的時間，則會視乎會議進度，考慮調整審議條例草案的時間編配。