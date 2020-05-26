何鴻燊逝世│曾倡奇招解決香港前途　港澳租予聯合國為總部100年

一代賭王何鴻燊今日（5月26日）與世長辭，享年98歲。何鴻燊生前在港澳兩地縱橫商界、政壇，影響力舉足輕重，且常人「驚人」之語。在香港回歸過程中，擔任基本法諮詢委員會委員的他，曾提出過一個「新穎」解決香港前途的建議：中國於香港和澳門回歸後，將兩地租予聯合國100年，作為總部之用，做到「一百年不變」。

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曾「豪賭」八九民運和平解決

Facebook專頁「世代懺悔錄：香港前途考古札記」找出一批1989年的剪報。1989年，北京發生八九民運，5月20日北京政府宣布戒嚴。據報章引述，何鴻燊曾於5月22日在公開場合中，戲言會開出20賠1的賭盤，事件會在3、4天內和平解決。他又指，中國處理當時學運的方式「令人失望」，認為中國人民對民主的追求擋不住，不應以武力鎮壓人民。

何鴻燊最終猜不中，民運以六四軍事鎮壓收場，中國民主化道路亦到此為止。事後何鴻燊指出，一年半載內商界會對中國內地投資持觀望態度。

圖為《澳門日報》於1989年7月28日的剪報。何鴻燊在《美夢成真？》一文中，大談對香港前途的看法，提出港澳借予聯合國作為總部。（Facebook專頁「世代懺悔錄：香港前途考古札記」提供）

「夢想」港澳作為聯合國總部 獲一眾富豪認同

六四事件後，港澳兩地出現信心危機，富商自然也不例外。1989年7月，何鴻燊以《美夢成真？》為題，在《澳門日報》發表文章，提出港澳回歸中國後，中國將兩地租予聯合國100年，作為聯合國總部之用，在美國的原總部變為分支，引起輿論界的關注。何鴻燊認為，這可讓港澳進入「一個空前未有的繁華境界」，成為「亞洲的瑞士」：「各行各業都會迅速蓬勃起來，真正進入了一個空前未有的繁華境界，五十年不變，一百年不變，一語成真…」

在何鴻燊的「夢境」中，除中國的五星紅旗外，亦有許多國家旗幟在香港升起，鄧小平會在北京天安門城樓莊嚴宣布：「為港澳的經濟繁華持續發展，為恢復海外人士對中國的信心，為提高中國的國際地位及聲望，更為開拓世界持久和平的偉大事業，我藉著四十周年國慶吉日，在退休前特送給港澳同胞一份大禮…希望大家不要老是記著秋後算賬。在香港、澳門回歸中國時，將兩地租與聯合國一百年，以便在港澳設立聯合國總部。」

何鴻燊分析，這樣做有5個好處：一、符合中英、中葡聯合聲明；二、體現中國收回兩地之主權；三、提高中國在國際上之聲譽；四、冷卻及抑制移民潮的發展；五、亞洲人口最多，在亞洲設聯合國總部合理。

何鴻燊在文中更憶述，早在香港前途談判前已有這個想法，「二十年前」（應為六十年代）時任香港新華社（中聯辦前身）社長梁威林邀請一眾香港富豪如李嘉誠、鄭裕彤、霍英東、馮景禧、胡漢輝等人，討論香港前途問題，他向眾人提出此一建議，席上眾人鼓掌支持，梁威林則「莞爾一笑」。當然，正如讀者所知，這個建議最終並沒有落實，香港亦沒有成為「亞洲的瑞士」。