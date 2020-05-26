何鴻燊逝世│曾被喻無冕澳督　四太梁安琪亦從政　四度擔任議員

何鴻燊一生傳奇的不僅是他的事業王國，還有他縱橫情場納進門的四位太太─原配黎婉華、二太太藍瓊纓、三太太陳婉形及四太太梁安琪。 四位太太之中，近年較為高調的非四太太梁安琪莫屬。她由一個寂寂無名的舞者，成為大名鼎鼎「賭王」身邊的四太，自此開始擴展事業版圖，搖身一變成為「商界女強人」，2005年更攻佔政界，成為澳門直選立法會議員，並連任至今，已任四屆，協助鞏固何家在澳門的政經影響力。

「四太」梁安琪(左)以往不時陪伴賭王出席活動，她未有過「少奶奶」的生活，而是積極在商界以至政壇大展拳腳。 （視覺中國）

何鴻燊自1961年獲得澳門賭業專營權，其「賭王」寶座屹立40多年，直至2002年澳門政府開放搏彩業，由他獨家持有的澳門「賭牌」終告結束，惟他多年來對澳門經濟發展起着舉足輕重的作用，其在政經界亦發揮着龐大的影響力，有澳門傳媒形容他為「無冕澳督」。

隨着賭業遊戲不再由何鴻燊家族獨家經營，外資經營者及呂志和的銀河娛樂集團不斷在市場擴張，加上何鴻燊在2001年分家，將澳門搏彩業的利益分配各房人後，何家在澳門的政經影響力亦大不如前。其後，紮根澳門、人稱「四太」的梁安琪，為了進一步增加她在澳門的勢力，開始涉足政壇，參選2005年的立法會議員，以擴闊其人脈網絡並鞏固她在澳娛的地位。

梁安琪在2005年首次參加澳門立法會選舉，以「澳門發展新連盟」的名單出戰，便以11,642票晉身立法會。她的選舉宣言是希望服務廣大市民、進一步提升澳門博彩娛樂業的地位。之後，她三度爭取連任，在上屆立法會選舉，她更與兒子何猷亨一同參選，不過最終該名單只贏得一個議席。梁安琪亦同時兼任澳門特別行政區第四屆行政長官選舉委員會委員、澳門基金會信託委員會委員和旅遊發展委員會委員。

梁安琪自20多歲起踏足澳門這片土地，從一名普通的舞者，躍身成為一代「賭王」的四太太，到橫跨政商界的女強人，她的傳奇故事可謂比其丈夫有過之而無不及。