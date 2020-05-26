何鴻燊逝世│叱咤政界　預言曾蔭權做特首　指責梁振英獻計八萬五

一代賭王何鴻燊與世長辭，享年98歲。他生前對香港政界有舉足輕重的影響力，與歷任特首關係千絲萬縷、有好有壞，「賭王」當年曾預言曾蔭權將會當選次任特首，之後又公開斥責首任董建華的「八萬五」政策「搞衰」香港，自己因而被迫說了7年大話，而時任行政會議召集人的梁振英則是「八萬五」的罪魁禍首。他曾揚言倘有天梁振英當選特首，他會「第一個放棄香港」，語出驚人。

何鴻燊昔日公開力挺時任特首董建華，董下台後，他則斥責其「八萬五」建屋政策「搞冧 」香港。（資料圖片）

曾警告特首選委勿投白票：一樣會知道

「賭王」何鴻燊縱橫商界多年，曾任全國政協常委的他，在政界的影響力亦不容小覤，曾對歷任特首發表「出位」言論，相當霸氣。他亦受到國家主席習近平的垂注，獲他點名稱讚為香港貢獻良多。

2005年特首選舉，當時是香港地產建設商會會長兼特首選委的何鴻燊，率先以「特首」稱呼曾蔭權，讚揚他熟悉政府運作、無人能及，給予高度評價並預言他會自動當選。他更揚言，選舉當日的「白票」數目會少於10張，又警告選委不要投白票，因為這樣等同不支持自己，「你們以為投白票就無人知道？一樣會知道！」當記者追問用何方法得知時，何鴻燊則說﹕「我不會講你聽！」

另一邊廂，他則狠批曾公開力挺的前特首董建華，斥責他的「八萬五」建屋政策「搞冧」香港，「我相信大家都知道，董生那七年，我都是做﹙地產建設商會﹚會長，我已經一直說：『喂，特首，這八萬五行不通的。』迫我說了七年大話，年年都說（樓市）就快好番，大家放心啦，一定得啦，其實是掩住個心講。你一出八萬五後，香港實冧晒」。

為了進一步「抬高」曾蔭權，何鴻燊更將董與曾的祖籍出身比拼。何鴻燊當時說：「曾蔭權是廣東人，香港大部份都是廣東人，同聲同氣，易管治很多。董建華是北方人，說話有時都呢呢𦧲𦧲。」

「狙擊」梁振英多年 稱若梁做特首會放棄香港

至於前特首梁振英，他一直是何鴻燊狙擊的對象，直至何的健康情況轉差才減少批評。何鴻燊除了指責時為行政會議召集人的梁振英是「八萬五」政策的罪魁禍首外，亦曾公開表示，若有日梁振英做了特首，他將會第一個放棄香港，並會呼籲地產商撤走，「向董建華獻出『八萬五』衰計，一棍打死班有錢佬，打冧地產市場，反對資本主義，若他日後做特首，我第一個放棄香港……他最憎有錢人，我就返澳門。」

事件直至梁振英親自登門造訪，解釋獻計者是另有其人才得以平息，何鴻燊亦對向記者稱「我似乎冤枉好人」。