港版國安法│王毅指立法有利保障各國投資者的利益

「港版國安法」明天（28日）在人大會議上通過草案之後，就會進入正式立法程序。事件在國際社會有不同聲音，中國外交部部長王毅表示，立法有利於保障各國投資者的利益。

王毅昨日（26日）分別與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）以及吉爾吉斯外長艾達爾別科夫（Chingiz Aidarbekov）通電話，談到「港版國家安全法」立法。王毅向博納表示，人大從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是保障香港長治久安的必然選擇，合理合法，完全正當。

填補國家安全漏洞 認為不影響高度自治

王毅表示，任何國家和地區都不可能在安全上不設防，中方此舉旨在填補香港在國家安全立法領域的漏洞，不僅不會影響香港的高度自治，反而有利於推動「一國兩制」行穩致遠，有利於香港法治更加完備，有利於各國投資者的利益得到更好保障。

王毅向博納強調，香港事務是中國內政，中方贊賞法方在涉港問題上採取的謹慎態度，希望法方能夠堅持客觀公正立場。

稱不影響港人合法權利和自由

而王毅與艾達爾別科夫通話時，亦提及「港版國安法」，指是針對極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港高度自油，不影響香港居民的合法權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當利益。

王毅稱，立法只會使香港擁有更加完備法律體系，更加穩定社會秩序，有利於維護「一國兩制」，有利於香港長期繁榮穩定。

他表示，一些國家出於偏見對中方進行無端指摘，中方堅決反對這種干涉中國內政的行為。