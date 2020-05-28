國歌法二讀｜許智峯擲「臭彈」含一氧化碳、硫化氫　列求警協助

立法會今日（28日）繼續《國歌條例草案》恢復二讀程序，民主黨議員許智峯走到台前，放下帶有強烈臭味的腐爛盆栽，導致會議暫停，建制派陳凱欣表示感到不適，須送院治理。 警方和消防處到場調查後見記者，消防處署理分區揮指官（港島中）楊啟宏表示，在有關物件發現含有一氧化碳和硫化氫，不過濃度少於20ppm，指ppm大於50至100才會對人體有害。中區警區副指揮官廖珈奇表示，將會檢視所有現場的證據，包括錄影片段、證物，了解事件有否涉及刑事成份，現列作求警協助案件處理，不排除會有拘捕行動。

楊啟宏表示，消防處於早上10時58分接報。到場後，消防探測會議廳內有否可疑氣體，不過未有任何發現，及後把有關物質移離會議廳，發現當中含有一氧化碳和硫化氫，濃度少於20ppm，他指ppm大於50-100才會對人體有害。

廖珈奇表示，收到立法會秘書處報警，知悉一名議員把一個一尺乘一尺膠樽擲向主席台前，當中有啡色物質流出，表面上是泥。

廖珈奇表示，已將有關物品帶走作進一步調查，警方將會檢視所有現場的證據，包括錄影片段、證物，了解事件有否刑事成份，現列作求警協助案件處理，不排除會有拘捕行動，若發現有刑事行為，警方會果斷執法。

根據資料顯示，硫化氫為一種易燃無色的氣體，帶有特殊的臭雞蛋氣味，自然存在於原油、火山氣體及溫泉，亦會在缺氧狀態下分解有機物的過程中產生，例如在腐壞海藻中常見；空氣中含高濃度的硫化氫僅靠吸入即可能導致死亡，低濃度長期接觸硫化氫會導致眼睛不適、頭痛和疲勞，人體釋放出的屁含有極少量的硫化氫。

至於一氧化碳，可來自自然界天然產生，例如森林大火、火山爆發時所釋出，海洋中海藻及浮游植物行代謝及光合作用時也釋出若干一氧化碳，一氧化碳在香港最常見於汽車排放的廢氣。