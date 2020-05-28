港版國安法│駐港公署反對蓬佩奧聲明　斥美政客阻撓立法蠻橫無恥

全國人大會議今日(28日)高票通過「港版國安法」決定草案，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日指出，已向國會報告，不再視香港為高度自治，不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。 外交部駐港公署發言人今日表示，堅決反對蓬佩奧發表的聲明，並稱美國以所謂的《香港政策法》，「誣衊香港國安立法損害香港自治和自由，威脅制裁、阻撓」，公署對此予以嚴正批駁。 發言人同時指美政客利用其國內法律，威脅制裁、阻撓「香港國安法」立法，「蠻橫之極、無理之極、無恥之極」。

人大會議表決通過「港版國安法」。（羅君豪攝）

發言人先批評美方指責國安法會損害香港高度自治和自由，是造謠誣蔑，美方蓄意歪曲「一國兩制」方針，強調國家安全立法，是中央的權力和責任，不屬於香港特區的自治範圍，又指立法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，不影響香港高度自治，不影響香港居民的合法權利和自由，不影響外國投資者在香港的合法權益。

聲明批評「美方一方面自己國安立法密不透風」，同時又利用其國內法律，污名化、妖魔化中方「堵塞國安漏洞」的合理合法舉措，甚至以制裁威脅，「蠻橫之極、無理之極、無恥之極」，是赤裸干預對香港事務和中國內政，「充分暴露出美方徹頭徹尾的雙重標準和強盜邏輯」。

聲明又強調中國在香港「這片自己的土地」，建立國安法律制度，獲香港各界廣泛支持，體現14億中國人民共同願望，「任何外部勢力休想阻擋」。

發言人又稱，美國聲稱數十年來一直把香港作為「自由堡壘」，企圖以「香港模式」改變中國社會制度，打「香港牌」、利用香港作為橋頭堡分裂、顛覆、滲透、破壞中國的用心不打自招，反證人大決定是勢在必行，刻不容緩，強調「中國落實『一國兩制』和制定香港國安法的決心堅如磐石」。