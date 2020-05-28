國歌法二讀．拆局｜梁君彥鐵腕剪布　泛民文鬥、臭彈盡出無果

《國歌條例草案》在立法會恢復二讀進入第二日（28日），民主派未有放棄「拉布」，嘗試多次出招，力圖拖延草案通過。縱然民主黨許智峯使出「大絕」放臭彈，令會議暫停近7小時，惟會議暫停的時間仍計算在30小時限時辯論的時數之內，「文鬥」、「臭彈」招數盡出，仍未能阻止草案於6月4日前通過的目標。

點人數、中止辯論慣常招數盡出

立法會今天早上9時續會，會議甫開始，會計界議員、專業議政梁繼昌即出招，要求點算法定人數，及後朱凱廸攜帶寫上「最佳主席李慧琼」字句的標語進入會議廳，主席梁君彥認為標語帶有侮辱性，勸告不果後將朱凱廸、人民力量陳志全逐出會議廳，令會議中斷1小時。

保安踢許智峯膠樽後臭味溢出

復會後約15分鐘，泛民再出招，招數與過往「文鬥」、「武鬥」有異，許智峯手持載有一個1尺乘1尺、帶有濃烈臭味膠樽的白色環保袋，衝向主席台方向，多名男保安見狀上前截擊，許智峯未能成功把膠樽擲向主席台，保安截下許智峯後，踢了該膠樽一腳，令膠樽溢出啡色液體。

許智峯被梁君彥逐出會議廳，建制派亦因惡臭而四散，其中建制派陳凱欣報稱三度嘔吐，需送往醫院接受治理。警方和消防處到場調查後，指有關物件含有一氧化碳和硫化氫，不過濃度少於20ppm，警方則把案件列作求警調查處理。

消防處表示，人體如大量吸入一氧化碳及硫化氫，例如濃度達50至100PPM，就會對人體呼吸系統有影響。

+ 4 + 3 + 2

議員發言未完成 6時半官員總結

許智峯的攻勢令會議暫停超過7小時，會議於下午4時半才能重開，惟未能令拖延會議進度。梁君彥見記者時重申，會議安排約30小時審議《國歌條例草案》，惟在昨天及今天的會議上，因議員的行為令會議多次暫停，損失的會議時間已大約7小時。梁君彥在20多名議員未就草案二讀發言，仍於晚上6時半邀請官員總結發言，結束二讀程序。

中止辯論議案限發言1小時 無先例

梁繼昌在復會再出招，根據《議事規則》40(1)條提出中止辯論《國歌條例草案》，不過梁君彥雷厲風行執行其劃線決定，僅予1小時議員就中止辯論發言，情況史無前例，在兩度點人數的情況下，只有梁繼昌、民建聯何俊賢和建制派能夠發言，最終中止辯論約在5時半被否決。

根據梁君彥的劃線決定，下周三、四繼續全體委員會三讀階段。在2017年修改《議事規則》後，全體委員會的法定人數為20人，與大會的法定人數35人有異，令泛民更難要求點人數，及借法定人數不足導致流會。

縱然泛民招數盡出，但在梁君彥嚴格執行「剪布」和「劃線」權力的情況下，泛民即使成功令會議暫停逾7小時，但無法拖長整體會議的時間，不僅無法推後下周四表決三讀的時間死線，反而令泛民發言力陳草案和「港版國安法」反對意見的機會減少。