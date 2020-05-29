內會風波︳泛民杯葛會議　擺「最佳主席李慧琼」標語被沒收

立法會今日（29日）下午召開內務委員會，逾一小時會議在泛民全體杯葛的情況，完成多個法案委員會和小組委員會報告，並通過成立多個小組委員會跟進附屬法例。 民主派在會議開始前，在席上擺放寫上「最佳主席李慧琼」的標語，及後離開會議廳。民建聯葛珮帆認為標語與議程無關，要求內會主席李慧琼處理並把標語收起。李慧琼指見不到擺放標語的議員在席，由於標語與議程無關，要求工作人員移除標語。

周浩鼎促優先處理譴責林卓廷、鄭松泰議案 謝偉俊反對

內會將於下午二時半召開會議，立法會保安如臨大敵，在會議前半小時，已有兩名保安在主席台旁站崗。民主黨主席胡志偉、資訊科技界莫乃光、衞生服務界李國麟在民主派席前放上寫有「最佳主席李慧琼」的標語，此標語昨天被立法會主席梁君彥昨天裁定標語帶有侮辱性，當時更把朱凱廸和陳志全逐出會議廳。

民主派擺放標語後，全體杯葛會議。民建聯黃定光進入會議廳時笑指：「我哋都可以整呢啲牌，全部棟晒喺度。」不過其黨友葛珮帆有不同看法，她先在席上與黨友交談，認為應收起寫上「最佳主席李慧琼」的標語，黨友劉國勳認為無需理會，葛珮帆聞言反問：「真係由得佢？」

數分鐘後，葛珮帆提出規程問題，認為「最佳主席李慧琼」標語與議程無關，要求李慧琼處理並把標語收起。李慧琼回應說，見不到擺放標語的議員在席，由於標語與議程無關，要求工作人員移除標語。其黨友何俊賢則着保安：「收咗佢（標語），唔係擺低。」

內會召開前前半小時，立法會保安如臨大敵，有兩名保安在主席台旁站崗，現場只見民建聯鄭泳舜在會議廳內。

會議尾聲，李慧琼表示，由於現時本屆立法會會期中止所餘不足兩個月，惟仍有四個根據《議事規則》第49B(2A)條成立調查委員會後尚未開展工作，包括郭家麒動議譴責何君堯、毛孟靜動議譴責何君堯、容海恩動議譴責鄭松泰，及何君堯動議譴責林卓廷四項議案，她諮詢議員應否就譴責動議展開程序。

民建聯周浩鼎認為，應優先處理譴責鄭松泰和林卓廷的議案，認為二人涉及的行為嚴重。惟其他建制派議員不同意，其中謝偉俊認為，現時沒有足夠完成完整調查，認為立法會秘書處不應投放資源做無謂工作，他又認為，由於泛民今天杯葛會議，若決定預備展開程序，應一併展開四個委員會的調查程序，否則會予人因建制派人多便成立一些針對性委員會的觀感。建測規園界謝偉銓亦認為，應一視同仁處理四項譴責議案。