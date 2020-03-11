【新冠肺炎】何啟明為「香港沙士」論道歉　FB曾用「武漢肺炎」

工聯會立法會議員何啟明早前在立法會衛生事務委員會特別會議上，曾就其他立法會議員用「武漢肺炎」一詞表示遺憾，又反問「唔通沙士又要加翻香港兩個字落去？」，何啟明昨日（10日）在Facebook上就此事致歉，表示自己使用不恰當的例子。翻查資料，發現何啟明Facebook帖文曾使用「武漢肺炎」一詞，當時國務院尚未公布須使用「新冠肺炎」來稱呼新型冠狀病毒。

何啟明於1月24日的帖文中，曾用「武漢肺炎」一詞。（何啟明FB專頁截圖）

何啟明在影片中提及，對自己在立法會中使用不恰當的例子，感到萬二分抱歉，呼籲香港人齊心抗疫。昨日在會議上，何啟明發言時斥責議員使用「武漢肺炎」一詞是抹黑中國，更提及2003年的沙士，反問應否將沙士改稱「香港沙士」。惟沙士病毒發源地為中國廣州，何啟明的講法引來社會爭論，認為他的言論抹黑香港。

翻查何啟明Facebook過往帖文，發現在2020年1月24日的帖文中亦曾使用「武漢肺炎」一詞，更在帖文標籤中再寫有武漢肺炎，而工聯會Facebook亦有轉發帖文，證明帖子屬何本人所發。

武漢肺炎當時未正名為新冠肺炎，因為中國武漢為全球首個出現新型冠狀病毒爆發的地方，而被稱為「武漢肺炎」，當時媒體皆以此稱呼新型冠狀病毒，及後中國國務院在上月（8日）改名為「新冠肺炎」，上月12日世衛將武漢肺炎命名為「COVID-19」。