何啟明成工聯會首位問責官員　林鄭月娥與工聯會進入「蜜月期」？

政府今日（30日）公布，行政長官林鄭月娥在聘任委員會的建議下，委任工聯會立法會議員何啟明為勞工及福利局副局長，今次是政府首次委任現任立法會議員為問責官員，亦是首位工聯會成員獲委任為問責官員。 工聯會與林鄭月娥的關係一向備受關注，爆發反修例風波後，一度傳出特首林鄭月娥遭工聯會立法會議員麥美娟以粗口指摘，外界曾經猜測會否影響工聯會或麥與林鄭之間的關係。惟林鄭之後多次出席工聯會活動，又到社交媒體發文稱讚工聯會的工作，今次更「招攬」工聯會成員入政府，關係似乎十分友好。

特首林鄭月娥曾公開表揚工聯會。（資料圖片）

林鄭月娥近月積極留意及參與工聯會活動。今年1月，林鄭月娥在Facebook發文，表示留意到何啟明為爭取14周產假早日通過，在大會上動議不將條例草案交付內會處理，直接在大會討論，林鄭文中指工聯會「心繫勞工」，更稱讚麥美娟「做實事」。

今年3月，林鄭月娥到訪工聯會協助內地港人的電話熱線中心，影片中林鄭接聽電話時一句「喂，我係特首」引起熱議。林鄭在活動中指，到工聯會擔任接線生希望為工聯會的朋友打氣，多謝工聯會為市民做事，又稱「自己亦接聽了幾個市民來電，更好了解市民受疫情的影響」。

林鄭月娥現身工聯會街站，支持立「港版國安法」。（林鄭月娥Facebook）

今年5月，林鄭月娥現身工聯會位於北角的街站，簽名支持「港版國安法」的立法工作，並於街站用揚聲器向巿民發言，呼籲市民一同參與。