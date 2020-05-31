何啟明突轉跑道任副局長　麥美娟：日後樂意續向政府輸出人才

政府昨日（30日）突然公布，委任工聯會立法會議員何啟明為勞工及福利局副局長，是首次有工聯會成員晉身問責班子。 工聯會副理事長、立法會議員麥美娟今（31日）被問到，政府有否曾向其他工聯會成員招手，她稱有些接觸不方便公開，笑指「就算有都係成咗事公布得先講，有啲唔成事嘅更加唔會講。」 她表示，何啟明是工聯會裁培的年輕人，很多工聯會人才對服務香港有熱誠，希望日後有更多黨內人才可以在政府或各大機構為港人服務，若有需要，工聯會樂意繼續向政府輸出人才。

現年35歲的何啟明，加入政府前為立法會議員，並於2012年至2019年期間曾任觀塘區議員。(資料圖片)

鄧家彪代出選？ 麥美娟不置可否

麥美娟表示，自己是工聯會裏較早得知何啟明入局消息的成員，指何曾找她商量過。她強調，工聯會一直和政府都是本著「支持合作、評論監督」的宗旨，保持良好建設性的工作關係，不會因為有成員加入問責團隊而改變，會照舊監督政府施政。

今次是政府首次委任現任立法會議員為問責官員，何啟明在政府公布委任後表示，將於6月1日起辭任勞工界立法會議員，其議席將從缺。麥美娟稱，相信政府是在多重考慮後才下決定，「啱啱有一個空缺，而又有一個咁適合嘅」。她坦言何啟明的議員任期尚餘兩個月，一定會對立法會尤其秘書處造成不便，「唔好意思，可能令佢哋做多咗嘢」，但相信事件對工聯會團隊工作不致有太大影響。

有傳何啟明原定在9月立法會選舉出戰九龍東直選，隨著他今次半路轉跑道加入「熱廚房」，工聯會料改派前立法會議員鄧家彪代為出戰。麥美娟對傳言不置可否，僅稱選舉部署言之尚早。