港版國安法〡譚耀宗：過百萬簽名撐立法　將去信人大開放留言區

全國人大會議上周通過在港區設立國家安全法，引起社會關注。全國人大常委譚耀宗今日（6月1日）在商台節目表示，「香港各界撐國安立法聯合陣線」，至今已收集過百萬個支持訂立「港區國安法」的簽名。 譚耀宗批評，部分人以為有外國撐腰，推動「港獨」，但認為這是「嘥氣」，外國人只會利用他們。

譚耀宗（資料圖片／張浩維攝）

人大代表不希望拖延立法

譚耀宗提到，「香港各界撐國安立法聯合陣線」目前已收集過百萬簽名，支持訂立港區國安法，他認為這反映市民憂慮過去一年「黑暴」狀況及經濟不景，希望立法穩定社會。

有關立法具體時間，新華社昨公布全國人大常委會工作報告正式全文，指要「加快推進」維護國家安全制度相關立法。譚耀宗表示，這不是具體時間表，但的確有不少人大代表都認為立法不要拖延，應早日完成。

至於會否在今月底人大常委會例會討論及通過，譚耀宗認為現時難以碓定，但過往確實有法律可在一次會議之內完成。關於外籍法官日後能否審理國安法相關案件，譚耀宗指正反意見都聽到不少，目前未有立場。

譚耀宗近日指出，有意見可在人大網頁發表，但主持人提到現時沒有位置可留下對國安法的意見。譚耀宗表示，人大網頁一般的做法都是待草案出爐後才開放留言，但明白香港公眾的關注，今日會去信人大秘書長，建議提早開放留言。

5月28日十三屆全國人大三次會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（新華社）

「以為有外國撐腰？嘥氣啦！」

訂立國安法後，支聯會叫「結束一黨專政」口號會否被視為犯法，近日引起關注。譚耀宗回應指，目前連草案都未有，不會輕率就某組織某行為評論，但認為律政司會視乎每個個案的整體環境作是否檢控的決定。

再被問到會否勸人不要再叫「結束一黨專政」口號，譚耀宗未直接回應，但他指會繼續「苦口婆心」奉勸港人，不要再做分裂國土的行為，因為國安法的立法精神是防範，如果有人繼續推動「港獨」，迫於無奈唯有使用懲治罰則。

他又指，推動港獨是將香港推向死路、另搞一套「一國一制」，批評部分人自以為有外國支持：「以為有外國撐腰？嘥氣啦」，認為外國人只會利用他們。