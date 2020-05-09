內會風波｜譚耀宗讚李慧琼「做得好好」　 籲泛民勿再「搞事」

立法會內務委員會停擺半年，昨日（8日）分別由公民黨郭榮鏗，及民建聯、仍任內會主席李慧琼，分別主持選舉主席及處理法案的會議。會議期間爆發激烈肢體衝突，建制與立法會保安築起防線，保護李慧琼穩坐主席台，多名民主派議員則屢次衝擊，期間人民力量陳志全更被工聯會郭偉强強行拖行。 全國人大常委譚耀宗今日出席活動後見傳媒，直言認為李慧琼做得很好，聽取了法律及其他資深大狀的意見後，先處理其他議程，認為這個做法正確。他又呼籲泛民不要再反對，「已經搞啦，搞咗6個月」，希望立法會的工作可以回復正常，不要再在內會「搞事」。

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譚耀宗稱，早已想像得到昨日的混亂，知道泛民不會就此罷手，要扭轉局勢有一定難度，稱讚李慧琼「做得好好」。他又引述有市民向自己表示，對泛民的行為反感，「快啲趕晒佢地出去」，惟譚耀宗希望泛民自行醒覺，重回正軌、懸崖勒馬。

被問到昨日有肢體衝突，譚耀宗稱立法會保安亦十分辛苦，希望議員不要衝擊，「又唔係要做咩騷」，維護議會秩序及尊嚴。他又說，立法會並非打架的地方，議員的行為對年輕人會有影響。

譚耀宗籲泛民勿再於內會「搞事」。(余俊亮攝)

傳林鄭、夏寶龍會面 譚：不清楚

早前《香港01》被問到有報道指，特首林鄭月娥上月底曾於深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，談及23條立法、9月立法會選舉等問題。譚耀宗重申，未有聽聞此事，更不知道會面內容，不過23條立法是港府要做的事，由特首決定。

兩會將於月底舉行，被問到會議會否討論23條等有關香港的議題，譚耀宗指，過往的工作報告都有提及中央的對港政策，但會以全國性事務為主，暫時不清楚有何具體內容。對於政協的檢疫安排，則尚未有定論，譚耀宗自言不太擔心。