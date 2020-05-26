立法會選舉│勞工界最後一席人選敲定　勞聯80後主席林振昇出戰

立法會選舉將於9月舉行，建制泛民均密鑼緊鼓籌備部署。一向作為建制囊中物的勞工界，按慣例會由工聯會分得2席，餘下1席歸勞聯所得。《香港01》日前報道，工聯會的2席已敲定為葵青區前區議員梁子穎，及身兼全國政協委員的工聯會理事長黃國。而勞聯近日亦已敲定，由勞聯主席林振昇取代現任勞工界議員潘兆平出戰，近日更頻頻約見各個工會「拜票」。換言之，換屆後的3名勞工界議員基本上已塵埃落定。

勞工界於立法會有3個議席，由於採團體票及全票制，每個合資格的工會可投3票，多年來以建制派工會佔絕對大多數的背景下，建制派均可穩取3席，從未「甩轆」。工聯會早前已敲定兩名人選，由有地區經驗的梁子穎及工會系統出身的黃國出戰。而勞聯的議席，過去2屆均由被指「存在感低」的潘兆平出任，惟潘兆平早已表明希望交棒實現新舊交替，讓新人以新思維為勞工權益打拼。消息指，勞聯今屆將派出更為年輕的80後林振昇出選。

林振昇於2011年曾代表勞聯參選區議會選舉，出選油尖旺區旺角西選區，惟以221票遠遠落敗於盤踞該區多年、得2273票的西九新動力成員許德亮，此後未有捲土重來，轉而出任政府公職，包括監警會觀察員、僱員再培訓局委員、強積金管理局非執行董事等，並於去年接棒擔任勞聯主席。據悉，着手年輕化的勞聯已確定交由林振昇出選勞工界，近日領導層亦頻頻帶林振昇「拜山頭」，向各工會及團體拉票。

目前勞工界立法會議員為工聯會何啟明、陸頌雄及潘兆平，按照工聯會「家規」，兩名勞工界議員只能做一屆，若要連任必須轉戰地區直選。何啟明料將接替黃國健的九龍東議席，而陸頌雄則可能要退下火線。