新冠肺炎︳林鄭：關注新社區感染群組　謹慎處理將屆滿抗疫措施

特首林鄭月娥今早（2日）聯同食物及衞生局局長陳肇始出席行會前見記者，首先提到這度關注新爆發社區感染群組，表示會謹慎處理將屆滿抗疫措施。此外，林鄭又批評美國計劃對香港實施的制裁是損人不利己。

林鄭批美國的制裁措施是損人不利己。(歐嘉樂攝)

拒評論往後是否可舉行六四晚會

【10:22】六四晚會31年來首被禁，林鄭指若主辦方認為決定不公平、不正義，可透過上訴機制投訴。

對訴基本法委員會副主任譚惠珠指，立法後叫「結束一黨專政」口號可能違法，是否意味往後均不可舉行六四晚會，林鄭指未有草議法律條文前不會再作評論。

【10:12】被問到美國有關制裁事宜，林鄭月娥以英語問題回答，指人大就港版國安法立法是合法，不過由於未有文本具體內容，因此不能作出評論，不過她強調尊重其他國家的管轄權，美國及其他國家裁判香港，只會損害自己的利益，又指美國在香港錄得大額貿易順差，三千間在港的美國公司透過CEPA進入大陸市場、美國人亦可免簽入境香港。

她又稱，每次與美國駐港總領事及官員會面，都會向他們提出美方會否考慮香港提供免簽證，對方均拒絕。

至於李國能的文章，林鄭稱未讀畢文章，不過指李國能與他都是用一個字眼，就是「理解」，他指人大立法時提出五大目標，包括完善國安、完善一國兩制、依法治港、不容外國干預和維持港人自由及司法權力，又指港澳辦亦指出不會改變高度自治和終審權，稱港人看到文本後便會被說服。

林鄭批近日有外國政府、政客言論失實無理

【09:56】林鄭月娥指，5月28日全國人大表決通過立港區國安法的決定，授權人大常委會制訂法例，她即日已發聲明歡迎決定，指特區政府會全力配合，翌日也發出公開信。由於立法工作是兩步走，人大通過決定授權人大常委會是第一步，現時未有法律條文，理解市民有一定關注。

她指，過去幾日外國政府、政客有很多失實言論、無理指控，政府已多次發出新聞公布、社交網帖文、受訪，以正視聽，她要表達的有3三點：

1. 國安是每個國家主權體現、治權的基礎，對於限制危害國安行為法律，香港不是完全沒有，但明顯非常不足；2. 中國國內也有國家安全法，照理這應適用全國，但一國兩制下，透過《基本法》23條授權自行立法，但香港受限種種原因至今未能落實，可見一段期間內也很難通過本地立法；3. 危害國安風險，在香港正不斷上升，過去一年發生什麼事大家很清楚，港獨行為、外國干預、推翻政權活動，市民活在惶恐中，現在已不是rule of law (以法管治)，而是rule of fear (恐懼管治)，包括怕被私了、起底等，中央關心所有市民，沒有可能視而不見、漠不關心。

林鄭指，中央在此事上承受很多壓力，例如外國藉事件對國家的批評，但中央都願意體現擔當，正如她較早前引述已故中共領導人鄧小平所，總有一些事件沒有中央出頭難以解決。她批評部分外國政府的高調反應，展現的是雙重標準，自己國家安全就很重視，對香港的情況卻戴有色眼鏡去看。林鄭明言，她指的就是美國近日的反警暴騷亂，當地政府處理手法也很強硬。

對於外國制裁等行動，林鄭指這是損人不利己，首先香港是美國賺貿易順差的最大經濟體，過去十多年都是；香港單方面提供美國護照持有人免簽證待遇；香港為1,300家在港的美國公司，提供與CEPA同等的進入內地優惠政策。因此她呼籲，其他政府處理與香港雙邊關係時，應互相尊重，尤其全球經濟疲弱不堪之際，再做這些行為，各地經濟、市民生活只會雪上加霜。

食物及衞生局局長陳肇始陪同特首林鄭月娥出來見記者。(歐嘉樂攝)

冀公務員共度時艱

【10:07】有記者問到，本地個案再次出現，更有救護員感染，會否考慮將新冠肺炎納入職業病。林鄭就表示，即使不納入職業病，現行措施亦可以保護染病僱員權益，但會不斷留意疫情發展，認為此時不應該將納入職業病的討論「封死」，會不斷檢視情況。

對於有消息指行會將審議公務員薪酬調整，傾向凍薪決定，林鄭解釋，每年的薪酬調整非機械式按指標進行，需考慮到一籃子因素，包括現時的經濟情況是有史以來最差，公共財政情況亦令人擔憂，另亦需考慮到士氣問題及消費物價指數等。林鄭指，現階段不可透露最終決定，但要向18萬名公務員同事說，要理解政府作出的最終決定，知道目前嚴峻的情況，體現共度時艱及同舟共濟精神。

特朗普表明會制裁中港官員，有意見指處長級官員應放棄外國國籍，並建議收例規管，林鄭認為此時無需將此放入議程考慮，惟強調公務員要政治中立，需要支持國安法立法。

昨晚本港再增4宗本地感染的初步確診個案，患者全部住在瀝源邨祿泉樓。(陳浩然攝)

【09:51】食物及衞生局局長陳肇始表示，當局高度關注社區傳染群組的出現，當中在沙田瀝源祿泉樓於有多四人確診，港大微生物學系講座教授袁國勇、環境局副局長謝展寰昨天到場調查和觀察，初步結果顯示無需撤離居民。

陳肇始表示，已為祿泉樓派發1000個樣本瓶，目前收回800個樣本瓶，有4人確診，將會繼續派發和收集樣本瓶，並希望盡快收回已派發樣本瓶。她表示，明白居民對群組爆發的擔心，衞生署和衞生防護中心將在該邨舉行健康講座。她又指確診女士亦有在工作間傳播病毒，因此當局亦已在其同事工作的葵聯邨派了樣本瓶，希望盡快收回已派發的樣本瓶。

陳肇始呼籲，居住於瀝源邨和葵聯邨的人要留意自己的身體狀況，有輕微病徵需盡快看醫生和提交樣本瓶，她又呼籲廣大市民繼續保持社交距離，並高度關注環境和個人衛生。

謹慎處理將屆滿抗疫措施

【09:46】林鄭月娥表示，近日新冠肺炎出現社區感染群組，可能涉及9名確診者，其中一名34歲女子居住的沙田瀝源邨祿泉樓，現時有4人確診，初步發現不是因樓宇結構而來，而可能涉及環境的感染，另有消防處救護員確診，這是首次有護理人員感染。政府高度重視事件，會進行一系列調查工作。

她指，幾星期前開始，政府防疫進入放鬆階段，之前要求關閉的商業處所，已有很多重開；這個星期開始將有部分防疫抗疫措施先後到期，包括管制食肆、商業處所的規例，以及來自內地、澳門、台灣其他外地入境的檢疫要求，政府需要盡早決定後續如何，會盡早公布，政府將採取謹慎態度。