港版國安法｜民建聯組犯罪年輕化關注組　周浩鼎冀青年意識到代價

反修例風波以來，被落案控告的總人數共1,415人，當中1,001人為35歲以下。民建聯認為數字反映犯罪急劇年輕化，由觀塘區議員顏汶羽領軍成立「犯罪年輕化關注組」跟進。身兼撲滅罪行委員會委員的顏汶羽表示，關注組將透過舉行圓桌會議、進行問卷調查及撰寫專題報告書，為政府提供全面的政策倡議。 該黨立法會議員周浩鼎就認為，政府有責任推動青少年的守法教育，批評傳播違法達義訊息的課堂或教材屬專業失德，政府應設機制就教材記名記錄，以供社會監察。對於人大會議通過「港版國安法」草案，周浩鼎對有效打擊「黑暴」及恐怖主義有一定信心，希望立法能令青年意識到犯法有代價，令香港重回正軌。

民建聯成立「犯罪年輕化關注組」，建議透過不同渠道向青少年發布防罪訊息。（翟睿敏攝）

前區議員：社會動盪加上經濟低迷 年輕人感迷茫

關注組召集人顏汶羽指出，2016至2018年的犯罪數字為歷年新低，惟青少年罪犯於反修例風波後急增，於去年共有8,020名青年被捕，為犯罪年輕化響起警號。前深水埗區議員陳穎欣指出，社會動盪加上經濟低迷，令年輕人感到迷茫，批評反對派向青年灌輸「留案底令人生更精彩」的錯誤訊息。

落選屯門區議員葉俊遠就譴責有人以暴力破壞，衝擊香港法治及破壞公眾秩序，不點名斥責有法律背景的「泛暴派」，應好好向青年解釋違法的代價。南區社區幹事劉毅則稱，留意到網上流傳各種懶人包，包括出席公眾活動所需工具、被捕指南等，容易令青少年照板全收，嚴重低估法律風險，作出錯誤的決定。

關注組建議，政府需要跨部門及多機構的合作模式，從預防及宣傳方面打擊青少年罪行，並由社會上不同持分者如教師及家長通力合作，透過不同渠道向青少年發布防罪訊息，提高他們的公民意識及培養正面的價值觀。