林鄭月娥列4宗年輕犯案　籲學校同承擔尋出路：防青少年誤入歧途

反修例風波自去年六月爆發以來，年青人成為「勇武」示威的主力軍，引起社會關注。行政長官林鄭月娥今晚（26日）在社交平台貼文，一口氣列舉了今日四宗共六名15至16歲年輕人遭拘捕及檢控的案件，指過去一直有人向青少年錯誤灌輸「違法達義」的思想，鼓動他們「勇武抗爭」，呼籲學校、家庭、整個社會和政府共同承擔，尋找出路，「防止青少年誤入歧途」。

林鄭指過去一直有人向青少年錯誤灌輸「違法達義」的思想，鼓動他們「勇武抗爭」，呼籲學校、家庭、整個社會和政府共同承擔，面對問題，尋找出路，「防止青少年誤入歧途」。

林鄭在facebook個人專頁的貼文上載了一張圖片，右邊是象徵法治的正義女神泰美斯雕像，左邊轉述了四宗今日的法庭新聞，包括「三名15至16歲中四學生，疑因為政見問題，以刀威嚇一名擺街站的女子，被控以串謀傷人保釋被拒，需要還柙」；「警方拘捕一名16歲男子，涉嫌與星期日下午一名女途人於天后遇襲的案件有關，男子被落案暫控一項暴動罪及一項傷人罪」；「一名15歳少年早前承認一月初深夜時分在元朗街頭投擲汽油彈，被判處18月感化，當中九個月須入住青少年院 」； 「15歲少女去年九月底被警方搜出可用製作汽油彈原料，她今在屯門法院承認有意圖而管有適合作非法用途的工具罪」。圖片底部寫着：「以身試法，前途盡毀！」

林鄭表示，隨着過去一年的暴力事件陸續完成調查及審訊，近日這些報道不少，「看着不禁令人扼腕嘆息」。她指，這些中學生因被激進網民煽動或別有用心的人所誤導而犯下嚴重刑事罪行，隨時身陷囹圄，可能前途盡毀。她批評道：「過去一直向青少年錯誤灌輸「違法達義」的思想，鼓動他們「勇武抗爭」的人，你們良心過意得去嗎？」



林鄭最後說，要防止青少年誤入歧途，政府、學校、家庭和整個社會都要共同承擔，面對問題，尋找出路。