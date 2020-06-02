港版國安法｜約50人太古廣場聚集反對立法　防暴警在外戒備

全國人大會議於5月28日通過「港版國安法」，本港今日（2日）有市民於金鐘太古廣場舉行「和你Lunch」，反對在港實施「港版國安法」。下午1時許約數人在太古廣場中庭聚集及高呼口號，其後參與人數愈來愈多，計及其餘樓層約有50人。 期間多名身穿反光衣的太古廣場職員在中庭巡邏，又要求記者保持距離，並在商場柱上貼上提醒遵守「限聚令」。另外，在太古廣場外有數名防暴警員及警車戒備。

今日約50名市民參與於太古廣場的「和你Lunch」行動。（黃金棋攝）

太古廣場貼出提示「減少聚集提示」通告

網民號召於今日到太古廣場聚集，重申反對「港版國安法」，以及表達「五大訴求」。約下午1時許，聚集人士高呼口號，並唱出數次《願榮光歸香港》，有人展示多篇反對「港版國安法」的報道，呼籲在場市民6月4日在各區悼念六四事件，亦有人展示英國國民（海外）護照（BNO）。

期間太古廣場多名身穿反光衣職員巡邏，並貼上寫有「減少聚集提示」的通告。在太古廣場外近高等法院位置，則有多名防暴警員戒備。示威至下午2時完結，參與者和平散去。

參與者何先生稱因在附近上班，故特意到來。對於「港版國安法」，他認為不可硬加入《基本法》附件三，應由立法會討論審議，「最重要係坐低傾。」他又認為，最重要本港有雙普選，「大家可以有自己決定權。」