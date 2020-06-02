六四31｜香港民研：港人對推動中國民主、經濟發展責任感急跌

香港民意研究計劃今日（2日） 公布六四事件周年民調，發現受訪者主流意見繼續認為中國政府當年處理不當，佔66%，比去年微跌一個百分點，僅15%受訪者認為中央處理正確；支持「平反六四」的比率亦近六成，與過去相約。 問及港人是否有責任推動中國經濟發展，認為有責任的受訪者今年大跌14個百分點至45%，認為沒責任的亦大增10個百分點至45%；認為港人有責任推動中國民主發展的受訪者，比去年大跌10個百分點至51%，認為沒責任的亦有增8個百分點至36%。 香港民研主席鍾庭耀指，近年一般香港人認為要幫助內地發展民主及經濟的民調數字有所下降。

香港民研的民調發現，港人對中國經濟民主發展責任感急跌。（周禮希攝）

調查於5月19至21日進行，以電話成功訪問1001名18歲或以上香港市民。

時事評論員劉銳紹在記者會上指，數據反映香港人對中國內地的疏離感強及無力感強，對六四事件的模糊感亦有上升。鍾庭耀則指，數字上，「香港人有責任推動中國民主」的選項，仍有51%受訪者支持，雖有下跌之勢，但責任感總體正向，相信與本土意識及社會事件有關。

鍾庭耀指，他對民調數字只能接受，但個人看到有關責任感下跌「不太舒服」，認為香港成功除了因為國際化，面向世界亦是優勢，故港人不應隨便下調對世界的責任心，一旦劃地為牢，自求多福，將是社會走下坡的警號。

民研數據科學經理戴捷輝指，受訪者普遍認為中國現時人權狀況較1989年差，認為有改善的比率下降6個百分點至38%，認為較當時惡劣大升10個百分點至43%；而認為北京學生做法正確與錯誤比率，分別是5成與2成。

戴捷輝提到，受訪者對支聯會評分下跌2.7分至47.5分，認為應該解散支聯會的被訪者上升4個百分點至24%，而認為不應該解散支聯會被訪者比率大跌10個百分點，至43%。

鍾庭耀坦言，不肯定訂立國安法後，還能不能作六四相關民調。（資料圖片/梁鵬威攝）

未知國安法後能否繼續六四民調

鍾庭耀提到，今次有機會是最後一次六四民調，強調民研不會理會社會政治壓力，做不做某些題目只視乎市民的關注度，以及未知將來的法律是否容許繼續。鍾庭耀又指，如果當年沒有八九六四，香港民研本來或者不會存在，當時不希望如此大衝擊的事件再次發生，所以才在香港希望以科學、和平的方式作民意研究工作。

鍾庭耀指，當年目睹六四事件發生的港人有「六四情結」，對「一國兩制」的看法很多都與六四的看法有關，估計如果六四晚會時，警方有較強烈的執法行動，會有很大影響。他又指，今年是六四晚會首次被反對舉行，故今年六四應備受關注。