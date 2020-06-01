六四31｜支聯會六四集會首被禁　李卓人批打壓　籲「遍地開花」

今年是六四事件31周年，支聯會向警方申請6月4日於維園舉行燭光晚會，警方今天（1日）向支聯會發出反對通知書。 警方在信中解釋，2019冠狀病毒病對本地社會構成嚴重的健康風險，屬於高度迫切的情況，稱有理由相信舉行有關活動不單會增加活動參與者及其他市民感染病毒的風險，亦會對所有市民大眾的生命與健康構成重大威脅，故反對集會舉行。 李卓人會見傳媒時表示，支聯會對警方發出禁止集會通知書表遺憾，他稱早前曾向警方保證集會會保持適當的社交距離，惟警方未有提出任何反建議，質疑警方以限聚令作藉口，「醉翁之意不在防疫」，目的是借疫打壓，禁止集會，他指會商討是否上訴。

李卓人稱，支聯會有「Plan B」，當晚支聯會將八人一組進入維園燃點燭光，同時呼籲市民「遍地開花」，在港九新界各區燃點燭光，並會舉辦網上集會。李卓人強調，當晚的是自發性活動而非集會，呼籲警不要無理驅散。

對於全國人大通過「港版國安法」，李卓質疑未立法警方先「立定功」，禁止舉行集會，但強調支聯會沒有退讓。他指今年即使未能在維園集會，但「遍地開花」的力量一樣大，同樣有控訴力，重申支聯會會堅持五大網領。被問到會否擔心被「秋後算帳」，他稱「還掂都算開我帳，就算埋呢帳」。

支聯會主席副主席何俊仁認為，限聚令規定不可多於8人的聚集，要保持1.5米社交距離，但沒有提及「共同目的」的問題。他稱市民到餐廳、酒樓吃飯都有「共同目的」，質疑警方指任何人有「共同目的」聚集違反限聚令的說法。