六四31｜支聯會六四集會被禁　李卓人嘆唏噓　指有逾百街站派蠟燭

今年是六四事件31周年，支聯會向警方申請6月4日於維園舉行燭光晚會，警方昨天（1日）以限聚令和疫情為由，向支聯會發出禁止集會通知書。支聯會主席李卓人今天（2日）表示，對六四集會首被禁止感到唏噓，指過往不論出現傾盤大雨、音響系統因大雨損毀等突發情況，港人悼念六四的心從無中斷。 李卓人批評政府「借疫打壓」，呼籲港人遍地開花燃點燭光，支聯會則會以8人一組、相隔1.5米的方式進入維園，表明願意承擔行動帶來的任何責任。

李卓人批評政府「借疫打壓」，呼籲港人遍地開花燃點燭光，支聯會則會以8人一組、相隔1.5米的方式進入維園，表明願意承擔行動帶來的任何責任。（資料圖片／李澤彤攝）

李卓人表示，早已預計警方禁止集會舉行，指警方於「5.31」遊行上訴期間提供數字，顯示限聚令實施後無批准過任何遊行和集會，反映警方做法是禁制所有帶有政治訴求的集會，形容是「借疫打壓」。

李卓人強調，支聯會尊重1.5米的社交距離措施，他們進入維園時亦會採取8人一組、相隔1.5米的方式，強調支聯會不顧疫情，他又指，社會已回復正常運行，又形容乘坐公共交通工具比集會更擠擁，質疑「點解呢啲可以一切如常？」

李卓人表示，該會與團體合作在各區派發蠟燭，至今已有逾100個街站。被問到會否擔心遍地開花行動觸發警民衝突，他強調，悼念是個人行為，並非一個集會，又強調只要沒有警方便沒有衝突，希望警方予市民悼念六方的空間，他表明願意承擔行動帶來的任何責任。



基本法委員會副主任譚惠珠昨天（1日）接受港台節目訪問，被問到日後在集會高呼「結束一黨專政」會否違反國安法，譚惠珠舉例指，若市民出席合法遊行，但有人改變集會性質，例如破壞商鋪、嗌「結束一黨專政」，參與的人應「君子不立危牆之下」，考慮是否離開。

李卓人斥譚惠珠是小人和「講奴才嘢」，他認為香港在國安法實施下已變危牆，質問譚惠珠是否希望香港人離開香港。李卓人又指，劉曉波事件、六四酒案等內地判例，都是以言入罪，又認為何謂顛覆是政權定義，可隨時搬龍門，，強調支聯會不會改變五大綱領。