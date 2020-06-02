禁電子煙草案難產　自由黨「拉布」成功　政府：一定考慮下屆再提

政府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等另類煙草產品，引起「煙民」強烈反彈，代表商界的自由黨一直「拉布」反對。法案委員會主席郭偉强早前向委員發信，指考慮到委員會仍有多次會議，亦有議員提出大量修正案，認為在7月休會前內完成審議不切實際，諮詢委員是否繼續審議工作。 法案委員會今日（2日 ）再開會，在自由黨4人、人民力量陳志全等人贊成下，決定中止委員會運作，意味禁電子煙草案正式難產。政府回應指，一定會考慮在新會期重新提交法案。

郭偉强建議法案委員會中止審議《條例草案》的工作並向內務委員會報告其中止工作的決定。（資料圖片/盧翊銘攝）

法案委員會原計劃「開快車」審議《條例草案》，惟主席郭偉强上月表示，根據委員回覆，法案委員會可以在5月及6月舉行的會議次數，與原擬定需要再舉行約10次會議以完成審議工作的目標有差距。他之後諮詢委員，建議法案委員會中止審議條例草案的工作，最終共有25名委員應邀回覆，當中11名委員贊同擬議工作路向，14名委員不表贊同。

委員會今日再開會，郭偉强一開始即表示，在5月4日會上已得出需要加會才能完成審議的結論，但不少委員表示沒空出席加會，只有8人全部9次加會會議都可出席。



各議員就是否在今日的會議按原訂程序開會意見不一。自由黨零售界議員邵家輝指，既然今次是最後一次會議，在聽完委員意見後應可散會，何無需進入逐條審議條文的工作，以免浪費時間。

公民黨譚文豪認為，應按原定工作進程正常審議，稱逐條審議工作，亦有機會一次會議內完成。醫學界陳沛然指，現時只是6月頭，先前因為疫情而不開會，認為不能剛復會就宣布放棄。

立法會法案委員會擬中止審議禁電子煙的條例草案。（資料圖片／羅國輝攝）

張超雄批建制派「拉死」法案

邵家輝稱，一直以來開會發言的人都很少，又指會議已拖到6月，質疑會議經常無人出席，「開完我又要坐曬，真係吹漲」。

郭偉强最後表示，加會與否已經不是今日可作的決定，如果6月中要提交報告，基本上每日都要開會，並不可能，強調今日已是本條例草案最後一次會議。

工黨張超雄指控法案是被建制派「拉死」，質疑《國歌法》、「一地兩檢」都在短時間內做到法案委員會工作，相信政府若有決心定能做到。他希望法例盡早完成，以免電子煙、加熱煙影響年輕人。

郭偉强指，他已判斷無法完成審議工作，故交由議員決定是否同意停止法案工作。在記名投票下，8名議員同意終止會議，包括自由黨易志明，鍾國斌，邵家輝及張宇人、民建聯黃定光、工聯會麥美娟、人民力量陳志全及熱血公民鄭松泰；反對者包括民主派梁繼昌、張超雄、醫學界陳沛然及經民聯劉業強反對；何君堯投棄權票。

食衛局：一定會重提法案

在會議將近結束時，郭偉强容許委員繼續向政府提問。陳沛然問政府之後有何工作，食物及衞生局副秘書長阮慧賢回應指，一定會考慮在新一屆立法會重提法案，因為今次立法會期無法完成工作，需要再作評估、調整。

邵家輝提醒局方，整個立法過程，有不少人希望規管加熱煙，禁止電子煙。他批評當局做法是「應該禁止的不禁」，建議下屆立法會盡快重交法案，將加熱煙及電子煙分開處理，規管加熱煙，禁止電子煙。

陳志全指，大家早已知道法案委員會有今日的結果，望政府吸收教訓。