中大民調：林鄭評分跌至22.2分平紀錄低位　44%受訪者給0分

香港中文大學香港亞太研究所公布5月政府及特首民望意見調查，顯示不滿政府的意見正在增加，而受訪者對行政長官林鄭月娥的評分，按月下跌4.6分，報22.2分，平了去年12月的最低水平。

政府滿意度、信任度、官員評分全線顯著下跌

中大在5月20至28日訪問了732位18歲以上的市民，有13%人表示滿意特區政府的表現，較4月下跌4.7個百份點。不滿的有67.9%，較4月大升7.5個百份點。回答「一半半」的市民則減少2.6個百份點，至18.9%。

至於林鄭表現，整體評分為22.2分，即跌至2019年12月的紀錄低位，較4月大跌4.6分。當中有44%人評為0分，有30.7%人評1至49分，即總共有74.7%人評價為不合格。

值得留意的是，傾向非建制的受訪者評分只有5.1分，但就算是傾向建制的受訪者，評分亦只有60分。而表示沒有政治傾向的受訪者，亦僅給出26.1分。

中大民調顯示，林鄭月娥5月評分跌至22.2分的低位，而張建宗評分按月大跌6.4分。（資料圖片）

15.6%受訪者信任政府 60.5%人不信任

至於3名司長的表現，政務司司長張建宗得分為23.6分，較4月跌6.4分。財政司司長陳茂波得27.9分，下跌4.1分。律政司司長鄭若驊得16.6分，下跌3分。

15.6%受訪者表示信任香港特區政府，較4月跌3.7個百份點。表示不信任的人佔60.5%，較4月大升7.2個百份點。而回答「一半半」的人有22.5%，較4月跌3.5個百份點。

北京政府方面，有13.7%受訪者表示信任北京中央政府，按月下跌3個百分點。68.2%受訪者表示不信任，按月大升8.4個百份點。15.8%受訪者回答「一半半」，按月下跌4.4個百份點。

中大表示，市民對於政府表現的滿意度、特首、3位司長表現評分，以至對特區政府和中央政府的信任度，均較4月有明顯的下跌。若以去年5月按年比較，數據反映跌幅顯著。