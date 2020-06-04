六四31｜今日參與悼念須知一覽　不去維園還可到哪裏追思？

今年是六四事件31周年，支聯會早前向警方申請今晚於維園舉行燭光晚會，但卻被警方以限聚令和疫情為由，向支聯會發出禁止集會通知書，是31年來首次被禁集會。 在集會被禁下，市民今日若要悼念六四有何方法？《香港01》整理了數項重要資訊供市民參考。

去年支聯會在維園的燭光晚會有20萬人參加，維園球場亮起點點燭光。（資料圖片 / 余俊亮攝）

1. 今年在維園是否仍有燭光晚會？ 支聯會表示，將堅持在維園燃點悼念六四燭光，但同時呼籲香港人遍地開花式悼念，在今晚8時正，無論身處何地，都一起燃點燭光，參與網上集會，並在今晚8時09分全港默哀1分鐘，集會至晚上8時30分結束。 網上集會連結：http://64live.org#悼六四

2. 市民是否仍可到維園出席燭光晚會？ 支聯會日前表示，他們進入維園時會採取8人一組、相隔1.5米社交距離的方式，但將不會在維園搭大台，亦不會使用揚聲器。支聯會亦不會號召市民入維園，但若有市民到維園，呼籲散落到不同位置。 由於警方已向支聯會發出禁止集會通知書，市民若選擇到維園出席晚會，即使以8人一組，仍有被警方以有「共同目的」為由拘捕的風險。

3. 市民參與悼念是否需要自携蠟燭？ 支聯會當日會在全港100個街站派發電子蠟燭，希望令悼念活動遍地開花。

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4.市民是否仍可參與悼念六四彌撒？ 香港天主教團體支援中國愛國民主運動聯合會（天支聯）今晚於港九新界均有教堂悼舉行念六四彌撒。 按香港教區指引，參加彌撒的人數只可佔聖堂容納人數的一半，因此各聖堂座位有限，參加者請尊重及配合堂區工作人員的安排。

【港島區】 教堂 地點 時間 聖十字架堂 西灣河聖十字徑1號 晚上8時09分

【九龍區】 教堂 地點 時間 聖文德堂 慈雲山蒲崗村道89號 晚上8時09分 聖方濟各堂 石硤尾街58號 晚上8時09分 聖安德肋堂 坑口常寧路11號 晚上8時正 (手蠟燭及默哀) 晚上8時15分 (開始彌撒) 【新界區】 教堂 地點 時間 贖世主堂 屯門鄉事會路2號 晚上8時09分 聖本篤堂 沙田崗背街7號 晚上8時正 葛達二聖堂 荃灣德華街37-41號 晚上8時09分