六四31｜今日參與悼念須知一覽　不去維園還可到哪裏追思？

撰文：彭焯煒
最後更新日期：
今年是六四事件31周年，支聯會早前向警方申請今晚於維園舉行燭光晚會，但卻被警方以限聚令和疫情為由，向支聯會發出禁止集會通知書，是31年來首次被禁集會。
在集會被禁下，市民今日若要悼念六四有何方法？《香港01》整理了數項重要資訊供市民參考。
去年支聯會在維園的燭光晚會有20萬人參加，維園球場亮起點點燭光。（資料圖片 / 余俊亮攝）
1. 今年在維園是否仍有燭光晚會？
支聯會表示，將堅持在維園燃點悼念六四燭光，但同時呼籲香港人遍地開花式悼念，在今晚8時正，無論身處何地，都一起燃點燭光，參與網上集會，並在今晚8時09分全港默哀1分鐘，集會至晚上8時30分結束。
網上集會連結：http://64live.org#悼六四
2. 市民是否仍可到維園出席燭光晚會？
支聯會日前表示，他們進入維園時會採取8人一組、相隔1.5米社交距離的方式，但將不會在維園搭大台，亦不會使用揚聲器。支聯會亦不會號召市民入維園，但若有市民到維園，呼籲散落到不同位置。
由於警方已向支聯會發出禁止集會通知書，市民若選擇到維園出席晚會，即使以8人一組，仍有被警方以有「共同目的」為由拘捕的風險。
3. 市民參與悼念是否需要自携蠟燭？
支聯會當日會在全港100個街站派發電子蠟燭，希望令悼念活動遍地開花。
+7
+6
+5
4.市民是否仍可參與悼念六四彌撒？
香港天主教團體支援中國愛國民主運動聯合會（天支聯）今晚於港九新界均有教堂悼舉行念六四彌撒。
按香港教區指引，參加彌撒的人數只可佔聖堂容納人數的一半，因此各聖堂座位有限，參加者請尊重及配合堂區工作人員的安排。
【港島區】
|教堂
|地點
|時間
|聖十字架堂
|西灣河聖十字徑1號
|晚上8時09分
【九龍區】
|教堂
|地點
|時間
|聖文德堂
|慈雲山蒲崗村道89號
|晚上8時09分
|聖方濟各堂
|石硤尾街58號
|晚上8時09分
|聖安德肋堂
|坑口常寧路11號
|
晚上8時正 (手蠟燭及默哀)
晚上8時15分 (開始彌撒)
【新界區】
|教堂
|地點
|時間
|贖世主堂
|屯門鄉事會路2號
|晚上8時09分
|聖本篤堂
|沙田崗背街7號
|晚上8時正
|葛達二聖堂
|荃灣德華街37-41號
|晚上8時09分
支聯會六四晚會的集會程序