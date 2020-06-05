屍體處理隊難吸引新人入行　民建聯要求提升至一級工人待遇

民建聯今日（6日）召開記者會，要求政府提高食環署屍體處理隊待遇，從而吸引更加多新人入行。民建聯立法會議員梁志祥表示，屍體處理是厭惡性行業，工作環境惡劣，惟現時食環署的屍體處理隊只屬於二級工人，即使每月有額外的1030元特別津貼，依然是「人工低、待遇差」。梁擔心屍體處理隊薪酬待遇不佳會導致缺乏新人入行，等到現時的隊員退休後，屆時「發現屍體時邊個做？」呼籲政府正視屍體處理隊待遇問題。 民建聯立法會議員周浩鼎補充，如果死者生前染有傳染病如愛滋病，屍體處理隊會收到通知。在現時新冠肺炎肆虐下，屍體處理隊卻不會收到遺體是否感染了新冠肺炎的通報，處理隊可能會在不知情的情況下處理到染有新冠肺炎的遺體，增加感染風險。周批評政府保障工作安全的安排不足，認為要事前提示處理隊該遺體是否感染了新冠肺炎，又表示未來會約見食衞局跟進薪酬待遇、工作安全等安排。

民建聯立法會議員梁志祥擔心，屍體處理隊薪酬待遇不佳會導致缺乏新人入行，等到現時的隊員退休後，屆時「發現屍體時邊個做？」，呼籲政府正視屍體處理隊待遇問題。（資料圖片／歐嘉樂攝）

屍體處理隊代表沈先生表示，處理隊的工作環境惡劣，例如要在狹窄的劏房工作，又經常接觸到發臭甚至有屍蟲的遺體，認為現時二級工人的薪酬待遇與掃街工人睇齊是不公平，並要求政府將屍體處理隊升級至一級工人待遇，繼而吸引二級工人入職。他又指曾經考慮過轉職至享有同樣待遇的掃街工人，但認為「如果個個去掃街，邊個做（屍體處理）？」，故此放棄念頭。代表鄺先生分享，稱試過要到大嶼山某處的石灘中，將遺體由石罅中拖出來，然後抬著遺體行三個小時上船離去。他認為處理隊的工作環境比掃地工人更加惡劣，但兩者薪金一樣，無法吸引新人入行。另一位代表何先生表示，現時處理隊隊員平均年齡五十幾歲，但處理隊成員經常要長途跋涉地處理遺體，甚至要抬著幾百磅的遺體行樓梯，認為長遠而言要吸引年輕人入行。

就新冠肺炎疫情下的工作安排，何先生表示食環署有就住新冠肺炎疫情向他們提供防護裝備，例如全身衣、眼罩等。但政府未有通報處理隊該遺體是否感染新冠肺炎，質疑如果處理每具遺體都穿著全副裝備，擔心會不夠存貨，故此現時處理隊工作時未有穿著保護衣物。沈先生補充，如果處理每一具遺體都穿著全副裝備，或會引起附近街坊恐慌，認為政府應該改善通報機制，而非處理隊每次出勤都穿著全副裝備。