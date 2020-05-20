新冠肺炎｜民建聯調查指近8成人收入減少　柯創盛促盡快派一萬元

政府昨日（20日）公布最新失業率為5.2%，創十年新高，即全港有20萬人失業。民建聯今日（20日）公布「市民對本港就業情況及經濟前景看法」的問卷調查，有近8成受訪者表示因受疫情影響，收入減少，民建聯議員柯創盛促請政府盡早派發一萬元，助基層應急。

民建聯要求政府盡快派發一萬元。（余俊亮攝）

民建聯本月11至19日向1千名市民進行電話及街頭訪問，當中有8成5擔心疫情會影響生活，有7成5的受訪僱員稱受疫情影響收入有所減少，近6成則表示擔心公司裁員。超過8成5受訪者認為香港前景不樂觀，超過一半期望政府能創造職位及盡快派發一萬元。

民建聯立法會議員柯創盛表示，政府在處理一萬元派發時應「簡單派、派得快」，以助失業市民家庭應付目前捉襟見肘的情況，惟政府尚未公布派發詳情，擔心安排如派發4000元時「甩轆」。

民建聯立法會議員柯創盛。（余俊亮攝）

他又重申，政府有必要就失業援助金作短期安排，認為目前在社會援助金制度下發放，程序繁複並不理想，建議政府應向能夠提供失業證明的市民，發放不少於3個月、每個月6000元的資助；另應為重建經濟做好計劃，創造更多的就業機會。

另一民建聯議員鄭泳舜則指，仍有業主不願意共度時艱，建議政府提供誘因鼓勵業主減租；政府亦應協助不同業界轉型，例如因旅客大減而大受打擊的賓館業，可被改作過渡性房屋以繼續經營，同時為市民解決住屋需求。