民建聯調查：逾九成婦女壓力達中至高程度　再促政府推失業援助金

近月新冠肺炎疫情下，不少市民生計受影響。民建聯今日（1日）發表婦女壓力調查，顯示逾九成（92.8%）受訪婦女感受到中至高程度的壓力，民建聯認為情況嚴重。 民建聯婦女事務委員會主席、立法會議員葛珮帆形容，很多市民受疫情及暴力示威影響，收入銳減，但受各種因素影響，不能申請綜援，政府一直拒絕推出失業援助金；但事實擺在眼前，政府現時的「安全網」不足夠，婦女受到多方面壓力來源，更是深受其害，要求政府盡快落實。

顏汶羽表示，他們明確要求政府推出失業援助金、創造更多就業機會、再簡化派錢1萬元的手續、加強社區清潔防疫工作、增加兒童學習支援和婦女情緒支援服務等。（林劍攝）

調查於5月12日至25日進行，以網上問卷訪問397名（實際有效數字為337名）18至59歲的女性。結果顯示，有92.8%受訪者表示承受中高程度壓力，當中超過四成（41.2%）屬高度壓力。最大的壓力來源依次為子女（29.7%）、經濟（26.4%）、健康（24.9%）、工作（11.9%）、夫妻關係（2.7%）。

葛珮帆指，在疫情之下經濟大受打擊，部分家庭收入大減甚至歸零，但生活開支沒有減過，子女學費要照交。對於婦女而言，她們既要工作，又要照顧家庭、教育子女，部分人更要背負照顧老人或長期病患家人的責任，情況特別嚴重。葛珮帆指，婦女所受的壓力不論在經濟、身心都非常嚴重，指近日出現夫婦因不堪壓力一起輕生的事件，擔心政府再不正視問題，悲劇可能再次出現。

她又批評，政府一直以「難以分辨哪些人本身有工作」為由拒推失業援助金，但認為這是藉口，實際上不那麼難，況且現時是特殊情況，市民陷入水深火熱中，政府應寬鬆處理。她指，辦事處經常收到不同家庭求助，其中一名求助婦女表示，戶口只剩數百元。她認為，部分市民因有其他難以套現的資產在手、標籤效應等，不能或不願申請綜援。

葛珮帆形容，很多市民受疫情及暴力示威影響，收入銳減。（林劍攝）

民建聯副秘書長、觀塘區議員顏汶羽表示，明確要求政府推出失業援助金、創造更多就業機會、再簡化派錢1萬元的手續、加強社區清潔防疫工作、增加兒童學習支援和婦女情緒支援服務等。

顏汶羽指，自己於區內亦曾收過婦女求助，求助人指自己在食肆工作，是家庭經濟支柱，但現時每月只有2個工作天，月收入僅400元，但在政府的統計中，她不被視為失業人士，只能領約2,600元低收入在職家庭津貼。他質疑政府「安全網」有嚴重漏洞。